"فتيش" تضع الدين الأمريكي على قائمة المراقبة لاحتمال خفض تصنيفه

كتب : أ ف ب منذ 50 دقيقة

قالت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية فيتش، إن الولايات المتحدة أصبحت على قائمة الإنذار مع احتمال خفض تصنيفها بعد فشل الكونجرس في التوصل إلى اتفاق لرفع سقف ديون البلاد.

ووضعت فيتش تصنيف الولايات المتحدة "إيه إيه إيه" على قائمة "المراقبة السلبية"؛ بسبب احتمال عجز وزارة الخزينة عن سداد استحقاقاتها المالية بعد 17 أكتوبر إذا لم يتم رفع سقف الدين.

وقالت فيتش إن "السلطات الأمريكية لم ترفع سقف الدين الفيدرالي في الوقت المناسب"، وأضاف أن وزير الخزانة الأمريكي قال إنه سيتم استنفاد جميع الإجراءات الاستثنائية بحلول 17 أكتوبر؛ ما يخفض الاحتياطي النقدي إلى 30 مليار دولار فقط.

وأضافت أنه "رغم أن فيتش تواصل الاعتقاد بأن سقف الدين سيتم رفعه قريبًا، إلا أن سياسة حافة الهاوية السياسية ونقص المرونة السياسية يمكن أن يزيد من خطر عجز الولايات المتحدة عن سداد ديونها".