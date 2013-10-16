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دراسة: الفيلة الضخمة في تنزانيا تواجه خطر الانقراض

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دراسة: الفيلة الضخمة في تنزانيا تواجه خطر الانقراض دراسة: الفيلة الضخمة في تنزانيا تواجه خطر الانقراض

كتب : أ ش أ منذ 31 دقيقة

تواجه الفيلة الضخمة في الغابات الإفريقية خطر الانقراض، إذا لم تتخذ إجراءات حاسمة لوقف صيدها، حيث تناقصت أعدادها بنسبة 62% عبر منطقة إفريقيا الوسطى على مدى العقد الماضي.

وأكد الباحثون في دراسة حديثة، المخاوف من أن فيل الأحراش الإفريقي في طريقه للانقراض، وربما في غضون العقد المقبل، بسبب عمليات الصيد الجائر، مشيرين إلى ضرورة اتخاذ خطوات سريعة وجماعية وفعالة لإنقاذ تلك الفيلة.

وأفادت الدراسة، التي أجراها باحثون من جمعية "الحفاظ على الحياة البرية" ومقرها نيويورك، وعدد من منظمات حماية البيئة الأخرى، ونشرت في الدورية العلمية، أنهم يشعرون بالقلق لأنه يجري قتل فيلة الأحراش للحصول على أنيابها العاجية.

وأشارت صحيفة "تنزانيا ديلي نيوز" إلى أنه ساهم ما يربو على 60 باحثًا في وضع الدراسة التي قادتها دكتورة فلورا مايسيلز، والتي أكدت أنه رغم أنهم كانوا يتوقعون تلك النتائج، إلا أنهم شعروا بالذعر من أن النقص على مدى فترة عقد واحد فقط تجاوز 60%، بحيث لم يتبقَ سوى القليل جدًا من هذه الفيلة.

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