توافد المواطنين إلى شواطئ الغردقة لقضاء ثانى أيام عيد الأضحى

شهدت مدينة الغردقة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، توافد المئات من المواطنين على الشواطئ العامة لقضاء ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، فيما رفعت الأجهزة الأمنية وقطاع الصحة درجة الاستعدادات بتمركز سيارات الشرطة والنجدة والإسعاف أمام الشواطئ العامة بمدينة الغردقة، والنادى الاجتماعى، ونادى الرياضات البحرية لمنع المشاجرات والتصدى لظاهرة التحرش.

كما شهدت الرحلات البحرية زيادة كبيرة فى عدد رحلات المراكب واللانشات السياحية إلى الجزر ورحلات السنوركلينج والسفاري.

وكانت إدارة مرور البحر الأحمر قد قامت بنشر عدد من الأكمنة وسيارات الإنقاذ وسيارات دورية على الطرق السريعة والخارجية للحد من تجاوز السرعات المقررة، ومواجهة أى أعطال قد تحدث للسيارات على الطريق ومساعدة قائدى المركبات على مدار اليوم.