المرج.. «مشاجرات» لا تنتهى بين السائقين والموظفين

كتب : هبة وهدان منذ 26 دقيقة

حركة بطيئة للسيارات، تتخللها أصوات «الكلاكسات»، باعة جائلون يفرشون بضائعهم فى كل الطرقات، موقف سرفيس عشوائى و«غير قانونى» وسائقوه يجذبون المسافرين من أياديهم لإجبارهم على الركوب معهم، متسولون يتحرشون بالركاب.. كل هذه المعاناة وأكثر يواجهها المسافرون المتوجهون إلى محافظات مصر المختلفة من بوابة موقف المرج بمنطقة المرج الجديدة بالقاهرة.

داخل موقف المرج لم يختلف المشهد كثيراً عن غيره من المواقف، فأكوام الزبالة المتراكمة والمنبعث منها الروائح الكريهة بالإضافة إلى مياه المجارى التى تعوم بداخلها سيارات البيجو، تقول سلمى عبدالراضى، 40 سنة، ربة منزل: «أنا من الإسماعيلية وبانزل القاهرة عشان متابعة مع الدكتور، وكل أسبوع الأجرة بتزيد جنيه وتلاتة، وما فيش حد بيتكلم، ولما بنشتكى السواق يقول ما تركبيش».

تواصل سلمى: «هى البلد لحد إمتى هتفضل فى فوضى، المواقف هنا مالهاش كبير وبيحكمها البلطجية وقطاع الطرق، أنا كرهت أنزل القاهرة بسبب البلطجة اللى باقابلها فى موقف المرج، لكن ما باليد حيلة لازم أتابع كل أسبوع مع الدكتور»، سلمى تقول إنها تعرضت لحادث سرقة داخل الموقف قبل ذلك، وعندما ذهبت لتحرير محضر قال لها الضابط: «انتى مش عارفة تحمى نفسك، إحنا هنحميكى؟».

ويشاركها الحوار رمضان عبدالحق، 50 سنة، قائلاً: «والله البلد محتاجة رابط وضابط، كفاية تسيُّب، المواقف عاوزة إيد تضرب من حديد، أنا سمعت عن قرار الضبطية القضائية لموقف المرج، لكن مفيش حاجة اتغيرت، الفساد هوه هوه، والبلطجة هى هى، مفيش فايدة».

ويضيف محسن الأحمدى، موظف بالمعاش: «أغلب السائقين الموجودين بموقف المرج بلطجية، وأغلبهم بيتعاطوا مخدرات وبرشام، وطول الوقت مش حاسين بالدنيا، وطبعاً ده بيسبب خطر على حياة المواطنين، وللأسف أوقات كتير بيبيعوا المخدرات بشكل علنى داخل الموقف، وده بيأكد إن الأمن لسه ما رجعش زى زمان».

محمد فوزى، مفتش حركة خط الإسماعيلية وفايد بموقف المرج يقول: «المشاكل جوه الموقف لا حصر لها، زبالة وبلطجة ومجارى، وأى حد تهدده بالشرطة يقول لك سلم لى على الشرطة، طيب مين هيجيب لينا حقنا من البلطجية اللى بتسيطر على الموقف تحت تهديد السلاح؟».

يضيف الرجل الثلاثينى: «الموقف الرسمى التابع للدولة أصبح عشوائى، والعشوائى اللى البلطجية بتديره أصبح هو الرسمى وبيحمّل زباين، واحنا قاعدين نتفرج، لا مدير الموقف بيتحرك ولا مسئولين بيتحركوا، وكده عيشنا هيتقطع وده ما يرضيش حد».

يواصل حازم: «خط السويس كان بيدخّل فلوس كويسة للمحافظة، لكن الموقف العشوائى سرق مننا الركاب وبقينا بنقعد باليومين عشان نحمّل عربية للسويس والعربيات بتاعتنا عليها أقساط ولازم ندفعها وإلا هنتحبس، كفاية خراب بيوت».

ويستكمل حازم قائلاً: «إحنا مستنيين تطبيق الضبطية القضائية بقوة، عشان أى خارجين على القانون يتحاسبوا ويترد الحق لأصحابه، واللى عاوز يشتغل سليم يرخّص عربيته ويدخل الموقف الحكومى».

ويقول على الشرقاوى، موظف خط الصعيد بموقف المرج: «فيه عربيات كتير بتقف قدام الموقف تحمّل الصعيد، وهى مش معاها خط سير، والمفروض يتقبض عليها وتدفع الغرامة اللى قررتها الحكومة 500 جنيه و40 قرش، بس هى فين الشرطة عشان تتعامل مع البلطجية».

العميد عبدالفتاح البليدى، مدير موقف المرج، وأحد المصرّح لهم بقرار الضبطية القضائية يقول: «أنا ماعرفش حاجة عن قرار وزير العدل، ولم يصلنى إخطار بذلك، ولكن إحنا بنتعامل مع البلطجية ومثيرى الشغب داخل الموقف فى حدود اختصاصنا».

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