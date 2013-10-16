«الوطن» ترصد محاولات العائدين «فى آخر لحظة» من قلب العاصمة إلى بلادهم فى العيد

«مواقف» القاهرة.. عذاب البحث عن «ميكروباص»

كتب : هبة وهدان منذ 24 دقيقة

يقترب العيد فتشتعل أزمة السفر للمحافظات، تلقى عشوائية مواقف الميكروباصات بظلالها على المسافرين، منهم من يشكو من الفوضى الضاربة داخل المواقف، ومنهم من يصرخ من ارتفاع تسعيرة السفر، إذ يحلو للسائقين فى مواسم الأعياد أن يرفعوا من قيمة تعريفة الركوب منهم لأنفسهم دون الرجوع لأحد، فيجد المسافرون أنفسهم بين مُرّين، مُرّ دفع الأجرة المرتفعة، ومُرّ اختيار وسيلة أخرى للسفر وهى للأسف لا تتوافر بسهولة، فيما يدافع السائقون عن أنفسهم بإلقاء المسئولية على موظفى الكارتة داخل المواقف، ويتهمونهم برفع قيمة الكارتة المحصلة لصالح الحكومة، بينما الحكومة التى أصدرت قراراً بمنح موظفى المواقف حق الضبطية القضائية لمواجهة الفوضى الضاربة لم تنفذ قرارها حتى الآن دون أسباب مفهومة، ووسط هذا الزحام تظل مواقف السيرفيس مشكلة عويصة الحل، لا ينفع معها قرار، ولا يُصلح من شأنها متابعة. «الوطن» طافت بين مواقف «المنيب» و«المرج» و«عبود» لترصد الأوضاع قبل العيد، وتنقل لكم الصورة كاملة، ربما يتحرك من بيده الأمر فينقذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان.

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