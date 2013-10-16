أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

«الوطن» ترصد محاولات العائدين «فى آخر لحظة» من قلب العاصمة إلى بلادهم فى العيد

Google+ Print
«الوطن» ترصد محاولات العائدين «فى آخر لحظة» من قلب العاصمة إلى بلادهم فى العيد «الوطن» ترصد محاولات العائدين «فى آخر لحظة» من قلب العاصمة إلى بلادهم فى العيد
«مواقف» القاهرة.. عذاب البحث عن «ميكروباص»

كتب : هبة وهدان منذ 24 دقيقة

يقترب العيد فتشتعل أزمة السفر للمحافظات، تلقى عشوائية مواقف الميكروباصات بظلالها على المسافرين، منهم من يشكو من الفوضى الضاربة داخل المواقف، ومنهم من يصرخ من ارتفاع تسعيرة السفر، إذ يحلو للسائقين فى مواسم الأعياد أن يرفعوا من قيمة تعريفة الركوب منهم لأنفسهم دون الرجوع لأحد، فيجد المسافرون أنفسهم بين مُرّين، مُرّ دفع الأجرة المرتفعة، ومُرّ اختيار وسيلة أخرى للسفر وهى للأسف لا تتوافر بسهولة، فيما يدافع السائقون عن أنفسهم بإلقاء المسئولية على موظفى الكارتة داخل المواقف، ويتهمونهم برفع قيمة الكارتة المحصلة لصالح ، بينما الحكومة التى أصدرت قراراً بمنح موظفى المواقف حق الضبطية القضائية لمواجهة الفوضى الضاربة لم تنفذ قرارها حتى الآن دون أسباب مفهومة، ووسط هذا الزحام تظل مواقف السيرفيس مشكلة عويصة الحل، لا ينفع معها قرار، ولا يُصلح من شأنها متابعة. «الوطن» طافت بين مواقف «المنيب» و«المرج» و«عبود» لترصد الأوضاع قبل العيد، وتنقل لكم الصورة كاملة، ربما يتحرك من بيده الأمر فينقذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان.

اخبار متعلقة

«عبود».. غرامات للمخالفين ورفع للتعريفة وتحرش بالجملة

المنيب.. محطة البلطجية وتهديد المسافرين

المرج.. «مشاجرات» لا تنتهى بين السائقين والموظفين

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

برلماني يُطالب الحكومة بسرعة إيقاف تصدير الأسماك للخارج

برلماني يُطالب الحكومة بسرعة إيقاف تصدير الأسماك للخارج