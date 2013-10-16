ماهي المفاجأة التي يعدّها الفلسطيني محمد الديري لبرنامج "Arabs Got Talent"؟

أذهل الفنان محمد الديري متابعي برنامج "Arabs Got Talent" ولجنة التحكيم بصوره الرائعة التي يرسمها في دقائق معدودة؛ وهي صور بورتريه لشخصيات شهيرة، من بينها صورة للفنانة فيروز، قام برسمها خلال دقائق بطريقة "الرش بالسبراي".

محمد، وهو صديق لعساف، نجم الـ" Arab Idol "، منذ سنوات، يأمل أن يسير على خطاه ليحصل على لقب الفوز في برنامج المسابقات، في نفس الوقت الذي يعدّ مفاجأة لجمهوره في الحلقات المقبلة، حيث سيرسم لوحات بورتريه جديدة، بواسطة أداة مبتكرة لا تخطر على بال!....

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