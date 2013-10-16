نانسي عجرم:لهذه الأسباب لن أتابع "حريم السلطان" بعد اليوم

جاء تميّز الفنانة نانسي عجرم ليكرّسها فنانة ناجحة ليس في العالم العربي فحسب بل أيضاً في دول آسيا والبلقان وأوروبا بعد تحقيق حفلاتها في تركيا وأوروبا وأميركا النجاح. «سيدتي» التقتها في حوار عن فنها وحياتها الخاصة وتركيا حيث كانت الفنانة العربية الوحيدة التي تتابع الصحافة التركية نشاطها الفني دائماً بعد إحيائها حفلين ناجحين فيها، كما كشفت عن قصة صوّرتها ولقائها بالفنان التركي أوكان يالبيك الشهير بإبراهيم باشا وإعجابها الشديد بالسلطانة هيام

نانسي عجرم تهز اسطنبول

حقق حفلك الأول في أنطاكية عام 2011 نجاحاً مميزاً، وأيضاً حفلك الثاني في مهرجان اسطنبول للتسوّق عام 2012 الفائت نجاحاً مماثلاً. ووصفتك الصحافة التركية أنك واحدة من أهم الأصوات العربية، وكتبت مقالات عن حفلك تحت عنوان «نانسي عجرم تهز اسطنبول» وفي حفلك في مهرجان اسطنبول للتسوّق كنت أول فنانة تفرد لها الصحف التركية مساحات واسعة. فكيف رأيت جمهورك التركي؟

بالتأكيد، يسعدني اهتمام الصحافة التركية بي وبنشاطي الفني، وبالفعل تلقى مكتبي اتصالاً من إدارة مهرجان اسطنبول للتسوّق في عام 2013، وأبديت استعدادي التام للغناء فيه وبأي مهرجان تركي، خاصةً أنني فخورة بأن لديّ «فانز» تركياً كبيراً مكوّناً من أتراك أباً عن جد، ويحفظون أغنياتي عن ظهر قلب كلمة بكلمة، وقد التقيت الكثير منهم في أنطاكية وفي اسطنبول، وحضر عدد كبير منهم إلى مقر إقامتي في الفندق وقدموا لي الكثير من الهدايا التذكارية.

التقيت إبراهيم باشا في تركيا

نشرت صورة لك مع الممثل التركي أوكان يالبيك الشهير بإبراهيم باشا في مسلسل «حريم السلطان» لكنك لم تصرّحي بمناسبة لقائك به. وماذا دار من حديث بينكما؟

خلال تواجدي مع والدتي برحلة سياحية خاصة لمدة ثلاثة أيام في تركيا، وأثناء تناولي وجبة الغداء في مطعم الفندق بالخارج، رأيت الممثل أوكان يالبيك فتأملت ملامحه بشكل دقيق وصرخت بأمي: أنظري لن تصدقي من رأيت؟ فسألتني: من رأيت؟ فقلت: إبراهيم باشا، فأنا وهي من أشد المعجبين والمتابعين لمسلسل «حريم السلطان». فذهبنا فوراً إليه وطلبنا صورة تذكارية معه.

أنت النجمة الشهيرة التي يتدافع الجميع لالتقاط الصور معك تحوّلت لمعجبة وذهبت بنفسك لالتقاط صورة مع ابراهيم باشا، أليس غريباً؟

لمَ الغرابة؟ هو ممثل قدير ومبدع، أتقن أداء دور إبراهيم باشا، ونجح بأن يحببني بشخصيته الدرامية هذه، وبفضل براعته وزملائه أتابع مسلسل «حريم السلطان» حلقة تلو حلقة بشغف واهتمام.

هل عرف أنك مغنية لبنانية عربية؟

نعم، وفوجئت به يعرف عني الكثير وردد لي مقطع بصوته بالعربية: أغنيتي «آه ونص»، مما أسعدني كثيراً أنه كفنان يعرف عن بعض الفنانين العرب وعني ويحفظ بعض مقاطع أغنياتي خاصةً «آه ونص».

أحب كثيراً السلطانة هيام

بعد انسحاب الممثلة مريم أوزيرلي الشهيرة بالسلطانة هيام من المسلسل، هل ستتابعينه؟

أحب كثيراً مريم أوزيرلي، ويؤسفني ما حدث لها، لكني أعتقد أنها كان يجب عليها التحمل قليلاً لاستكمال الحلقات الثلاث الأخيرة من الموسم الثالث، لأنه التزام مع جمهورها قبل أن يكون التزاماً مع شركة الإنتاج. لكني أعذرها إن كانت حالتها الصحية كما سمعت سيئة.

هل ستستمرين بمتابعته بعد انسحابها المفاجىء منه؟

لا، لن أتابع مشاهدة «حريم السلطان» بعد انسحاب السلطانة هيام منه لأنها هي بطلته الأولى، هل معقول أن يستمر ويمشي العمل بدون بطلته الرئيسة؟ لا أظن ذلك، سيكون أمراً صعباً جداً.

تابعوا اللقاء كاملاً مع نانسي عجرم نجمة غلاف "سيدتي" في العدد الجديد من المجلة.

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