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إطلالات Madonna منذ بداية شهرتها حتى الآن

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إطلالات Madonna منذ بداية شهرتها حتى الآن إطلالات Madonna منذ بداية شهرتها حتى الآن

تتصدرالمغنية العالمية Madonna عناوين الصحف ووسائل الإعلام في الفترة الأخيرة، بعد أن كشفت عن أنّها تعرّضت للاغتصاب بعمرالـ19، وأنها بدأت في تعلم القرآن الكريم وبناءالمدارس في الدول الإسلامية على خلفية ارتباطها بالجزائري المسلم إبراهيم زيبات.
لكن هذه المرة ليست الأولى التي تتصدر فيها المغنية عناوين وسائل الإعلام، فهي منذ اشتهارها تثير الجدل، بسبب طابعها الغنائي واستعراضاتها الجريئة في أغانيها المصورة، إذ لقبت بملكة الإثارة .
بداية مادونا في الفن جاءت بعد انتقالها إلى مدينة نيويورك، حيث التحقت بمعهد الرقص، وعملت كراقصة ومغنية في أحد الملاهي الليلية. وفي عام 1982، أصدرت أوّل ألبوماتها الذي لم يحقق النجاح المطلوب. وكانت انطلاقتها الحقيقية في عام 1984، بعدما قدّمت في الراديو أقوى أغانيها على الإطلاق، بعنوان "like a virgin"، فلاقت استحسان الكثيرين وتمّ تصويرها كليب، فأصبحت Madonna من أشهر المغنيات حول العالم حتى الآن.
وبالعودة إلى الثمانينات، نلاحظ أنّ شكل النجمة لم يتغير كثيراً، فهي لاتزال تلك الشقراء الرشيقة والجريئة. لكنها في عام 2013 أثارت العديد من التكهنات بسبب كثرة عمليات التجميل.
واليوم نقوم بجولة على إطلالات Madonna منذ بدايتها حتى عام 2013.

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سيدتي

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