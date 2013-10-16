بالفيديو - إسبانيا تتأهل مباشرة وتدفع بفرنسا والبرتغال لمواجهة محتملة في الملحق

حسمت إسبانيا بطلة العالم تأهلها لمونديال 2014 لكرة القدم في البرازيل الثلاثاء بفوز ثمين على أرضها بهدفين نظيفين على جورجيا ضمن الجولة الأخيرة من مجموعتها التاسعة بالتصفيات الأوروبية، لتدفع بفرنسا إلى الملحق.

وستدافع إسبانيا عن لقبها الذي حصدته في جنوب افريقيا 2010 ، بعدما تأهلت للنهائيات المونديالية للمرة العاشرة على التوالي.

ولم يفشل منتخب "لاروخا" في بلوغ النهائيات خلال الأعوام الـ40 الأخيرة سوى مرة واحدة في مونديال 1974 بألمانيا، لكنها لم تغيب عن البطولة الأهم في العالم منذ نسخة 1978 بالأرجنتين.

كما شهدت التصفيات صعودا تاريخيا لمنتخب البوسنة والهرسك إلى المونديال، في المجموعة السابعة على حساب المنتخب اليوناني الذي سيدخل الملحق.

وفازت البوسنة على مضيفه ليتوانيا بهدف نظيف، ليرفع رصيده إلى 25 نقطة محتلا صدارة المجموعة، وتتقدم بفارق الأهداف عن اليونان التي فازت بدورها على ليشتنشتاين بهدفين نظيفين.

أما البرتغال فبدورها فشلت في بلوغ النهائيات بشكل مباشر باحتلالها وصيفة في مجموعتها السادسة خلف روسيا.

تأهل المنتخب الروسي على رأس المجموعة بالرغم من تعادله أمام أذربيجان بهدف لكل منهما، أما المنتخب البرتغالي فقد أتم مهمة التأهل للملحق بفوز مستحق على لوكسمبورج بثلاثية نظيفة.

ورفعت روسيا رصيدها في قمة المجموعة إلى 22 نقطة، لتتفوق بفارق نقطة وحيدة عن البرتغال.

كذلك نجحت إنجلترا في الهروب من فخ الملحق وتصدرت مجموعتها الثامنة بفارق نقطة وحيدة عن أوكرانيا.

وفازت إنجلترا على المنتخب البولندي بهدفين نظيفين في ملعب ويمبلى (22 نقطة)، فيما حقق المنتخب الأوكراني فوزا ساحقا على حساب مضيفه سان مارينو بثمانية أهداف نظيفة.

بينما حققت ألمانيا وهولندا أفضل نتيجتين في التصفيات بتصدرهما لمجموعتهما برقم قياسي لكل منهما (28 نقطة)، وحلت خلفهما كل من السويد ورومانيا على الترتيب.

وانتقمت ألمانيا من تعادل السويد على ارضها في الذهاب 4-4 ، لتحقق فوزا كبيرا في ارض الاخيرة 3-5 ضمن المجموعة الثالثة.

أما هولندا فحرمت تركيا من الترقي للملحق الأوروبي ضمن المجموعة الرابعة وفازت عليها بهدفين نظيفين، لتخطف رومانيا تلك البطاقة بفوزها على استونيا بنفس النتيجة، وتتفوق بفارق نقطتين أيضا عن المجر التي ارتقت للترتيب الثالث بفوزها على اندورا بنفس النتيجة.

من جانبها ساهمت سويسرا متصدرة مجموعتها الخامسة في صعود ايسلندا للمرة الأولى إلى الملحق الأوروبي المؤهل للمونديال، بفوزها على سلوفينيا صاحبة الترتيب الثالث بهدف نظيف.

فيما خطفت الدنمارك بطاقة الملحق من بلغاريا وجمهورية التشيك بفوز ساحق على مالطه بسداسية نظيفة ضمن المجموعة الثانية.

واحتلت الدنمارك الوصافة برصيد 16 نقطة، لتتقدم بفارق نقطة وحيدة عن التشيك الثالثة والتي فازت على بلغاريا الرابعة برصيد 13 نقطة بهدف نظيف ليودع كلاهما التأهل للمونديال.

وتتصدر تلك المجموعة المنتخب الإيطالي الرائع الذي لم يخسر في أي مباراة وانهى التصفيات بتعادل على أرضه أمام أرمينيا بهدفين لمثلهما.

بينما كانت النتائج محسومة في المجموعة الأولى التي تتصدرها بلجيكا، والتي تعادلت على أرضها أمام ويلز المتواضع بهدف لمثله، لتنهي التصفيات برصيد 26 نقطة دون خسارة أي لقاء أيضا.

وحلت كرواتيا وصيفة (17 نقطة) لتدخل الملحق خلف بلجيكا، رغم خسارتها الليلة أمام اسكتلندا بهدفين نظيفين، لتتقدم بفارق ثلاث نقاط عن صربيا التي فازت على مقدونيا في الجولة الأخيرة بنتيجة كبيرة 5-1.

وبهذا تكون منتخبات بلجيكا وإيطاليا والمانيا وهولندا وسويسرا وروسيا والبوسنة وإنجلترا وإسبانيا قد تأهلت للنهائيات.

بينما ستخوض ثمانية فرق الملحق، حيث ستواجه فرق كرواتيا والبرتغال واليونان وأوكرانيا أحد فرق فرنسا والسويد ورومانيا وايسلندا.

وقد تسفر القرعة عن مواجهة بين المنتخبين البرتغالي، الذي يضم أحد أفضل لاعبي العالم كريستيانو رونالدو، والفرنسي الذي يلعب فيه افضل لاعب في أوروبا والمرشح لجائزة الكرة الذهبية هذا العام فرانك ريبيري.

وينتظر ان ستسحب قرعة ملحق التصفيات يوم الاثنين 22 اكتوبر، حيث ستقام جولة الذهاب في 15 نوفمبر وجولة الإياب في 19 من نفس الشهر.