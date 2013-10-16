«إخوان أون لاين» يُهنّئ مرسي بالعيد: أغلب الشعب ينتظر عودتك

وجّه الموقع الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين، «إخوان أون لاين»، رسالة للرئيس المعزول محمد مرسي، قائلًا: «كل سنة وإنت طيب يا ريس، أحبك وأحترمك وأفتخر بك، وأغلبية الشعب ينتظرون عودتك، وأرقام إنجازاتك يعترف بها الآن منافسوك».

وأضاف الموقع، في بيان له، على صفحته بـ«فيس بوك»، مساء الثلاثاء: «رسالة تهنئة لك بالعيد ومن ملايين المصريين داخل مصر وخارجها، رسالة تقدير وإعجاب لصمودكم وثباتكم وإصراركم على رفض التنازل عن الشرعية».

وتابع البيان: «أشعر أن الله عز وجل أراد أن يرفعك إلى مكانة خاصة، يذكرها التاريخ للأبد، لقد زالت الغشاوة عن كثير من المخدوعين وبدأت شمس الحقيقة تسطع لتؤكد أنكم كنتم بالفعل رئيس جمهورية مصر المنتخب الذي تفانى من أجلها، أرقام إنجازاتك يعترف بها الآن منافسوك، وتعلنها مؤسسات الانقلاب».

واختتم البيان قائلًا: «أغلبية الشعب ينتظرون عودتك، عسى أن تكون قريبًا، وقريبًا جدًا».