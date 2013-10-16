اتحاد طب بيطرى القاهرة: يجب تجهيز الجامعة ببوابات إلكترونية

قال شوقى سيد أمين اتحاد طب بيطرى جامعة القاهرة، إن أداء الأمن الإدارى بالجامعة خلال الفترة الأخيرة كان جيدا، ولكن يحتاج الكثير من التدريبات لكيفية التعامل مع الطلاب ومنشآت الجامعة، ويجب تجهيز الجامعة ببوابات إلكترونية للكشف عن المعادن والأسلحة البيضاء، لتفادى الوقوع فى الاشتباكات بين الطلاب، بسبب البلطجية الذين يتسللون للجامعة.

وأضاف شوقى، لـ"اليوم السابع"، أنه يجب استبعاد كبار السن من أفراد الأمن الإدارى، والاستعانة بالشباب، وتدريبهم جيدا لكيفية معاملة الطلاب، وتدريبهم على فض الاشتباكات والمشادات التى تحدث بين الطلاب.

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