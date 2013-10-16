هدوء فى سيناء بأول أيام العيد.. والقبض على 26 بينهم الذراع اليمنى لـلقيادى الجهادى «كمال علام»

ضبط مخزن للأسلحة داخل إحدى البنايات القديمة برفح.. ومصدر أمنى يحذر من التراخى الأمنى خلال الأسبوع المقبل

كتب : محمد مقلد الأربعاء 16-10-2013 08:48

سيطرت حالة من الهدوء الحذر على مدن شمال سيناء، خلال الساعات الأولى لعيد الأضحى المبارك، واستغل الأهالى الهدوء وتوقف الهجمات الإرهابية، وأدوا صلاة العيد فى الساحات الشعبية بمدينة العريش، وذلك على الرغم من القرار الصادر من مديرية أوقاف سيناء بمنع الصلاة فى الساحات خوفاً من شن الإرهابيين هجمات عليها.

وواصلت قوات الجيش والشرطة، طوال ليلة أمس الأول، حملات المداهمات لضبط العناصر الإجرامية بمدن رفح والشيخ زويد وجنوب العريش، وقال مصدر أمنى إن القوات قبضت على 26 شخصاً هم 24 مطلوباً فى أحكام وقضايا جنائية وجنح مختلفة، وإرهابيان خطران بينهم الذراع اليمنى لكمال علام. وقال شهود عيان من مدينة العريش إن قوات الجيش قبضت على «محمود. ف. ع». الشهير بفهد، والذراع اليمنى لكمال علام القيادى بجماعة «التوحيد والجهاد»، بعد مداهمة أحد المنازل بحى المساعيد، صباح أمس.

وأوضح مصدر أمنى أن فهد ظل لفترات طويلة هارباً من منزله، حتى تلقت الأجهزة الأمنية صباح أمس معلومة من أحد المواطنين تؤكد وجوده اليوم داخل منزله بحى المساعيد، وعلى الفور انتقلت لمنزله قوة من الجيش والشرطة، وتمكنت من ضبطه، وعثرت على شنطة كبيرة تحتوى على ملابس خاصة بالقوات المسلحة، وقناع أسود يُستخدم فى تلثيم الوجه، وعلم تنظيم القاعدة، ولافتة سوداء مكتوب عليها كلمة «صامدون» وأخرى مدون عليها «عائدون». وأوضح المصدر أن المتهم يُعتبر من العناصر التكفيرية الخطرة المتورطة فى الهجوم المسلح على قسمى ثان وثالث العريش وقوة تأمين البنك الأهلى، مضيفاً أنه تم نقله لأحد المواقع العسكرية تمهيداً لنقله للقاهرة فى طائرة عسكرية لمباشرة التحقيق معه بإحدى الجهات السيادية. وقال مصدر أمنى إن الحملة نجحت كذلك فى ضبط أحد العناصر الإرهابية الخطرة فى إحدى القرى جنوب الشيخ زويد، ويُدعى «حسن. ب. ع» وبحوزته أدلة تؤكد أنه عضو بكتائب الفرقان التى استهدفت السفن بقناة السويس والقمر الصناعى بالمعادى، مشيراً إلى تحويل المتهم لإحدى الجهات السيادية للتحقيق، للوقوف على حقيقة انتمائه لتلك الكتائب. وتابع المصدر أن القوات عثرت على مخزن للأسلحة داخل أحد الأبنية القديمة جنوب رفح، وبداخله 14 سلاحاً آلياً و160 طلقة من ذات العيار و3 قذائف «آر بى جى» و15 قنبلة يدوية، و4 كيلوجرامات من مادة «التى إن تى» شديدة الانفجار.

ونفى المصدر العثور على قنبلتين داخل مجلس مدينة نخل مساء أمس الأول، وقال إن القوات وخبراء المفرقعات تحركوا عقب إبلاغ خفراء المجلس عن العثور على جسمين غريبين داخل المبنى، لكن تبين أن الجسمين الغريبين أدوات صحية وليسا عبوات ناسفة أو قنابل، كما رددت معظم وسائل الإعلام.

إلى ذلك، كشف بعض أهالى رفح عن عثورهم على جثة شاب مقتول مصاب بعدة طلقات نارية فى أنحاء جسده، فى أحد الشوارع بوسط المدينة، وقال الأهالى إن القتيل نجل أحد الرموز القبلية، المؤيدة لقوات الجيش. ومن ناحية أخرى، تعرض الجراج الخاص بمبنى مديرية التأمينات الاجتماعية بالعريش لسطو مسلح من قبَل مجهولين قاموا بسرقة السيارة رقم «6459 ط ق» ماركة مرسيدس بيضاء اللون، التابعة للمديرية.

إلى ذلك، حذر مصدر أمنى رفيع من التراخى الأمنى بعد انتهاء الاحتفالات بالعيد خلال الأسبوع القادم، حتى لا تتكرر مأساة تفجير مديرية أمن جنوب سيناء التى وقعت غداة الاستنفار الأمنى خشية من استغلال الإرهابيين الاحتفالات بعيد نصر أكتوبر فى شن هجمات على الجيش.