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اختاري أناقتك من وحي البراري

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اختاري أناقتك من وحي البراري اختاري أناقتك من وحي البراري

إحرصي على ألا تخلو خزانتك هذا الموسم من أزياء وإكسسوارات تزينها الطبعات الحيوانية. لإضفاء لمسة من الجرأة التي تختلط بالكلاسيكية على إطلالتك الخريفية.
- فكرة وتنسيق: نايلة عون.
- تصوير: كارلوس عون.
- الأزياء والاكسسوارات من محلات: Aishti – بيروت.

الصورة رقم 1:
- من Diane Won Furstenberg بنطلون سعره 385$ وتوب سعرها 315$.
- وشاح من Gucci. سعره 465$.

الصورة رقم 2:
- قفطان من Roberto Cavalli. سعره 1540$.
- بنطلون باللون الأسود من Clips. سعره 275$.
- وشاح من Gucci. سعره 465$.

الصورة رقم 3:
- من Gucci ثوب سعره 1435$ ومعطف سعره 2995$.

الصورة رقم 4:
- قميص مطبع من Burberry. سعره 535$.
- بنطلون باللون الأسود من Clips. سعره 275$.
- جاكيت من الفرو من Parosh. سعرها 2790$.

الصورة رقم 5:
- ثوب مطبع من Moschino Cheap & Clic. سعره 595$.
- حقيبة صغيرة مطبعة من Moschino. سعرها 698$.
- وشاح مطبع من Gucci. سعره 465$.

الصورة رقم 6:
- قميص من Dolce & Gabbana. سعرها 1735$.
- بنطلون باللون الأسود. سعره 1150$.
- حقيبة صغيرة. سعرها 2075$.
- الإثنان من Roberto Cavalli.

 

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سيدتي