اختاري أناقتك من وحي البراري

إحرصي على ألا تخلو خزانتك هذا الموسم من أزياء وإكسسوارات تزينها الطبعات الحيوانية. لإضفاء لمسة من الجرأة التي تختلط بالكلاسيكية على إطلالتك الخريفية.
- فكرة وتنسيق: نايلة عون.
- تصوير: كارلوس عون.
- الأزياء والاكسسوارات من محلات: Aishti – بيروت.
الصورة رقم 1:
- من Diane Won Furstenberg بنطلون سعره 385$ وتوب سعرها 315$.
- وشاح من Gucci. سعره 465$.
الصورة رقم 2:
- قفطان من Roberto Cavalli. سعره 1540$.
- بنطلون باللون الأسود من Clips. سعره 275$.
- وشاح من Gucci. سعره 465$.
الصورة رقم 3:
- من Gucci ثوب سعره 1435$ ومعطف سعره 2995$.
الصورة رقم 4:
- قميص مطبع من Burberry. سعره 535$.
- بنطلون باللون الأسود من Clips. سعره 275$.
- جاكيت من الفرو من Parosh. سعرها 2790$.
الصورة رقم 5:
- ثوب مطبع من Moschino Cheap & Clic. سعره 595$.
- حقيبة صغيرة مطبعة من Moschino. سعرها 698$.
- وشاح مطبع من Gucci. سعره 465$.
الصورة رقم 6:
- قميص من Dolce & Gabbana. سعرها 1735$.
- بنطلون باللون الأسود. سعره 1150$.
- حقيبة صغيرة. سعرها 2075$.
- الإثنان من Roberto Cavalli.
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