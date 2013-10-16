اختاري أناقتك من وحي البراري

إحرصي على ألا تخلو خزانتك هذا الموسم من أزياء وإكسسوارات تزينها الطبعات الحيوانية. لإضفاء لمسة من الجرأة التي تختلط بالكلاسيكية على إطلالتك الخريفية.

- فكرة وتنسيق: نايلة عون.

- تصوير: كارلوس عون.

- الأزياء والاكسسوارات من محلات: Aishti – بيروت.

الصورة رقم 1:

- من Diane Won Furstenberg بنطلون سعره 385$ وتوب سعرها 315$.

- وشاح من Gucci. سعره 465$.

الصورة رقم 2:

- قفطان من Roberto Cavalli. سعره 1540$.

- بنطلون باللون الأسود من Clips. سعره 275$.

- وشاح من Gucci. سعره 465$.

الصورة رقم 3:

- من Gucci ثوب سعره 1435$ ومعطف سعره 2995$.

الصورة رقم 4:

- قميص مطبع من Burberry. سعره 535$.

- بنطلون باللون الأسود من Clips. سعره 275$.

- جاكيت من الفرو من Parosh. سعرها 2790$.

الصورة رقم 5:

- ثوب مطبع من Moschino Cheap & Clic. سعره 595$.

- حقيبة صغيرة مطبعة من Moschino. سعرها 698$.

- وشاح مطبع من Gucci. سعره 465$.

الصورة رقم 6:

- قميص من Dolce & Gabbana. سعرها 1735$.

- بنطلون باللون الأسود. سعره 1150$.

- حقيبة صغيرة. سعرها 2075$.

- الإثنان من Roberto Cavalli.

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