الحجاج المصريون «المتعجلون» ينهون أداء المناسك غداً.. و«مصر للطيران» تبدأ أولى رحلات العودة بعد غد

اللواء «بدير»: ارتفاع حالات الوفاة بين صفوف البعثة إلى 13.. وانتهاء ظاهرة «افتراش الطرقات»

كتب : عبده أبوغنيمة ومحمد بركات الأربعاء 16-10-2013 09:07

تنتهى غداً مناسك الحج للمتعجلين من حجاج بيت الله الحرام، فيما تبدأ شركة «مصر للطيران» أولى رحلات عودة الحجاج بعد غد. وتدفق ضيوف الرحمن فى اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك على مشعر «منى» قادمين من «مزدلفة» لرمى جمرة العقبة الكبرى، ثم النزول إلى مكة المكرمة لأداء طواف الإفاضة، تمهيداً لبدء رحلات العودة للمتعجلين منهم.

وأكد اللواء مصطفى بدير مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية الرئيس التنفيذى لبعثة الحج المصرية، اختفاء ظاهرة افتراش الحجاج طرقات «منى» هذا العام للسنة الخامسة على التوالى، مشيراً إلى ارتفاع حالات الوفاة بين صفوف بعثة الحج المصرية إلى 13 حالة. وأوضح اللواء بدير لـ«الوطن» أنه تمت مضاعفة الخدمات المصاحبة للخيام؛ وتزويد جميع الخيام بدورات مياه متنقلة، إضافة إلى الدورات المنشأة بمعرفة السلطات السعودية، وكذلك أحواض الوضوء، مما كان له أثر كبير على راحة حجاج القرعة.

وقال مصطفى عبداللطيف، رئيس بعثة الحج السياحى، إنه سيتم نقل نحو 21 ألف حاج من حجاج السياحة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة بعد أدائهم المناسك، كما سيتم نقل حجاج المستوى البرى من منطقة العزيزية إلى الفنادق القريبة من الحرم المكى، لافتاً إلى أن البعثة ترفع تقريراً يومياً إلى هشام زعزوع وزير السياحة بشأن أوضاع الحجيج المصريين، وأن «زعزوع» طالبهم بضرورة حل كافة المشاكل التى تواجه الحجاج بشكل فورى.

ومن جهته، أوضح صلاح هيكل، المشرف العام على بعثة الحج السياحى، أن حجاج السياحة سيقضون من 5 إلى 7 ليالٍ بالمدينة المنورة، موضحاً أن اللجان التابعة لوزارة السياحة موجودة فى كل من قرية الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز بجدة ومنفذ «حالة عمار» على الحدود السعودية - الأردنية والخاص بالحج البرى، وأن البعثات اتخذت مواقعها للإشراف على عمليات العودة لحجاج السياحة سواء بالطيران أو البرى.

من جانبه، قال ناصر تركى، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، إن كافة الخدمات تُقدم للحجاج بمنطقة «منى» وفقاً للعقد المبرم بينهم وبين الشركات، ويتولى عدد من المشرفين المرافقين للأفواج اصطحاب الحجاج فى مجموعات لرمى الجمرات بتوقيتات محددة منعاً للتزاحم.

وفى السياق ذاته، قال المهندس عبدالعزيز فاضل، وزير الطيران المدنى فى تصريحات صحفية، أمس الأول، إن شركة «مصر للطيران» ستبدأ أولى رحلات عودة الحجاج بعد غد، على أن يبدأ تكثيف رحلات العودة بدءًا من يوم 19 أكتوبر الذى تُسيِّر فيه الشركة 16 رحلة عودة من جدة والمدينة.