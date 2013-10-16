كورنيش النيل بالمنيا ضحك ولعب وحب

رغم كل التحديات التى تواجه أبناء محافظة المنيا من التواجد الكثيف لقوى التيار الإسلامى، وخاصة جماعة المحظورة، ودعواتهم المستمرة للتظاهر ومحاولات إرهاب المواطنين، إلا أن الحدائق والمتنزهات شهدت صباح اليوم، الأربعاء إقبالا كثيفا من قبل المواطنين وخاصة الشباب والفتيات، بعد إعلان مديرية أمن المنيا انتشار الأمن من خلال دوريات مرورية متحركة فى الميادين العامة والمتنزهات وكورنيش النيل، الأمر الذى دفع الأسر إلى اصطحاب أبنائهم الصغار والخروج فى الصباح الباكر إلى الحدائق العامة والمتنزهات وقد شهد كورنيش النيل إقبالا غير مسبوق من الأسر المنياوية، وخاصة أهالى القرى، لحجز أماكنهم على الكورنيش كما تزاحم الأطفال على الألعاب الموجودة والمراجيح وشراء البالونات.

وشهد صباح اليوم إقبال كثيف من قبل الشباب والفتيات على ركوب المراكب النيلية، وعمل نزهة نيلية فى عرض النيل، والتوجه من خلالها إلى الحديقة الدولية، والتى كانت قد استعدت بشكل كبير لاستقبال الجمهور.

وكان المحافظ اللواء صلاح زيادة قد شدد على رئيس مجلس مدينة المنيا، بضرورة رفع القمامة أول بأول حتى لا تفسد منظر وصورة كورنيش النيل.

يذكر أن المنيا شهدت فى أول أيام العيد الخروج فى مسيرات للجماعة المحظورة، إلا أنها لم تجد قبولا لدى المواطنين، مما دفع القائمين على تنظيم المسيرات لفضها، بعد مرور نصف ساعة من انتهاء صلاة العيد.