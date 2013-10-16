الشعور بالدوار مؤشر على أمراض المخ

أوصى معهد "هيرتى" لأبحاث المخ السريرية بضرورة استشارة طبيب أعصاب على الفور عند الشعور بالدوار بشكل متكرر، وذلك لأنه قد يكون مؤشرا على الإصابة بأحد أمراض المخ الخطيرة كتلك التى تصيب جذع الدماغ أو المخيخ.

وأوضح المعهد الذى يتخذ من مدينة توبينغن مقرا له أن طبيب الأعصاب يقوم من خلال الفحوص الأولية بالتحقق من وجود أمراض خطيرة مثل السكتة الدماغية أو الأورام أو التصلب العصبى المتعدد.

وفى حال استبعاد الإصابة بهذه الأمراض يتحقق الطبيب من الإصابة ببعض الأمراض الأخرى الأقل خطورة، مثل الخلل الشديد فى جهاز التوازن بالأذن أو الصداع النصفى أو الدوار الوضعى الحميد.

كما أشار المعهد إلى أن الإصابة بالدوار ربما تعزى أيضا لأسباب نفسية، إذ قد يؤدى الشعور بالخوف والتوتر فى مواقف معينة إلى الإصابة بنوبات دوار مفاجئة، وفى هذه الحالة يوصى المعهد باستشارة اختصاصى نفسى، إذا لم يكن هناك سبب عضوى للدوار، مشيرا إلى أنه فى كثير من الحالات يسهم توضيح طبيعة المرض ومسبباته للمريض فى تجنب هذه النوبات.