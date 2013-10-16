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هيئة المساحة: تنفيذ المرحلة الثانية لتسجيل الحيز العمرانى للكفور والنجوع

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هيئة المساحة: تنفيذ المرحلة الثانية لتسجيل الحيز العمرانى للكفور والنجوع هيئة المساحة: تنفيذ المرحلة الثانية لتسجيل الحيز العمرانى للكفور والنجوع

أكد المهندس مدحت كمال رئيس الهيئة العامة للمساحة أن الهيئة انتهت من تنفيذ المرحلة الأولى لتسجيل الحيز العمرانى على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك على مستوى 4200 قرية.

وتم الاتفاق مع وزارة التنمية المحلية وهيئة التخطيط العمرانى على استكمال أعمال التسجيل، وذلك للمدن والكفور والنجوع لصالح التنمية المحلية، موضحا أن هذا التسجيل يتمثل فى نقل ما هو موثق بمعرفة هيئة التخطيط العمرانى بالخرائط إلى أرض الواقع وعمل بطاقة وصف لكل نقطة داخل هذه الخريطة مع التأكد من مطابقة الخريطة المقدمة من التخطيط على الطبيعة، على أن يبدأ العمل فى نطاق 263 قرية على مستوى الجمهورية.

وأوضح رئيس الهيئة فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن أهمية توثيق الحيز العمرانى أنه يساعد كل محافظة على إدارة مواردها والتخطيط للمشروعات التنموية والخدمية التى يحتاجها أبناء المحافظة، وذلك بالشكل الأمثل مشيرا إلى أنه جارى الانتهاء من مشروع دلائل للمدن الساحلية بتوقيع خرائط لهذه المدن تكون كدليل سياحى.
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