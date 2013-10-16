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اليوم.. لقاء وفد الدبلوماسية الشعبية بالجالية المصرية فى لندن

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اليوم.. لقاء وفد الدبلوماسية الشعبية بالجالية المصرية فى لندن اليوم.. لقاء وفد الدبلوماسية الشعبية بالجالية المصرية فى لندن

يعقد وفد الدبلوماسية الشعبية المصرية، الموجود حاليا بالعاصمة البريطانية "لندن"، لقاءً صباح اليوم الأربعاء، مع الجالية المصرية، وذلك لشرح خطوات المرحلة الانتقالية التى تمر بها الآن.

وأكد محمد نبوى عضو مركزية تمرد فى اتصال هاتفى لـ"اليوم السابع" من العاصمة "لندن"، بأن الوفد سيعقد خلال تواجده ندوتين فى المعهد الدولى للدراسات الإستراتيجية والمعهد الملكى للشئون الخارجية حول خريطة المستقبل والخطوات التى تتخذها مصر على طريق الديمقراطية.

وقال نبوى إن اللقاء مع أعضاء الجالية، سيتضمن عرض مسودة الدستور، ومناقشتها بما يسمح لأكبر قدر ممكن من مشاركة المصريين فى الخارج.

يضم الوفد الكاتب اللصحفى محمد سلماوى، المتحدث الإعلامى للجنة الخمسين، ومنى ذو الفقار، والسفير محمد شاكر السفير السابق لمصر فى لندن.

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