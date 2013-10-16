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"مصريين بلا حدود" تنظم مؤتمر "مكافحة الفساد" فى 22 أكتوبر

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"مصريين بلا حدود" تنظم مؤتمر "مكافحة الفساد" فى 22 أكتوبر "مصريين بلا حدود" تنظم مؤتمر "مكافحة الفساد" فى 22 أكتوبر

أعلنت مؤسسة "مصريين بلا حدود" تنظيمها لمؤتمر تحت عنوان "مكافحة الفساد بين التطلعات المدنية والتوجهات الدستورية"، وذلك على مدار يومى 22 - 23 أكتوبر 2013.

ويتضمن المؤتمر حوارًا مجتمعياً حول تطلعات منظمات المجتمع المدنى والخبراء القانونيين فيما يتعلق بصياغة نص دستورى معنى بترسيخ آليات مكافحة الفساد كهدف قومى، على أن يتضمن معايير آليات تطبيق مبادئ الشفافية والنزاهة والفصل بين السلطات، ويوفر ضمانات تلزم الدولة باتخاذ تدابير مناسبة لمكافحة الفساد، وذلك لتقديمه إلى لجنة الحوار المجتمعى المنبثقة عن لجنة الخمسين لرفعة إلى اللجنة العامة لتعديل الدستور.

جدير بالذكر أن مصريين بلا حدود سوف تنظم هذا المؤتمر بالتعاون مع منظمة الشفافية الدولية وبمشاركة حقوقيين وإعلاميين وخبراء دستوريين هذا بالإضافة إلى مجموعة من الجمعيات الأهلية ذات الخلفية الحقوقية والمعنية بقضايا مكافحة الفساد، وذلك فى إطار برامجها الموجهة لمكافحة الفساد ضمن أنشطة حملتها (كلنا ضد الفساد) والتى أطلقتها منتصف العام الجارى.

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مصر 365