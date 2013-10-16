السمنة تتسبب فى 9 أورام سرطانية والتدخل الجراحى الأفضل للعلاج

تعتبر السمنة من الأمراض الشائعة، والتى تسبب فى إصابة العديد بالأمراض المزمنة، بالإضافة إلى زيادة قلق الأمهات، حيث أرسلت لنا قارئة تدعى مارسيل فايز قائلة، أنا أم لابن عمره 17 عاما، ويعانى من البدانة المفرطة ونصحه الطبيب بإجراء جراحة لتخفيض الوزن، فما هى النصائح التى يمكن أن توجهها لابنى قبل إجراء تلك الجراحة؟

أجاب على هذا التساؤل الدكتور حسام أحمد فؤاد أستاذ جراحة القلب والأوعية الدموية وجراحة الجهاز الهضمى بالمناظير المتقدمة، إن مخاطر السمنة كبيرة، حيث إنها تتسبب فى الإصابة بما يقرب من 9 أورام سرطانية أهمها سرطان الثدى، وسرطان القولون، والرحم، والبروستاتا.

وأضاف أن الجراحة حل مطلوب، وهو الأفضل فى ذلك المجال، لكنه ليس حلا سحريا، فلإنقاذ حياة المريض عليه أن يتبع بعض النصائح، ومنها تغير أسلوب التغذية ونوعها، وكذلك ممارسة الرياضة بأسلوب منتظم، وخاصة رياضة المشى.

وأكد أن بعض الدراسات العلمية أثبتت أن المرضى الذين أجريت لهم هذه الجراحات يعيشوا مدة أطول من مرضى السمنة التى لم تجرى لهم الجراحة، و95% منهم يعيشوا حياة أفضل، وتتحسن لديهم الأمراض التالية توقف النفس أثناء النوم، وأمراض الروماتيزم ومرض ارتفاع ضغط الدم، وكذلك يتم شفاء مرضى السكر من النوع الثانى، وكل ذلك ناتج من إنقاص الوزن مع تغير أسلوب الحياة.

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