وزير الصحة اللبنانى: مرض شلل الأطفال قد ينتقل من سوريا إلى لبنان

حذر على حسن خليل وزير الصحة اللبنانى ممثل حركة أمل فى الحكومة من أن مرض شلل الأطفال، الذى لم يعد موجوداً فى لبنان منذ عشرين عاماً، قد ينتقل من سوريا إلى لبنان عبر الأطفال المصابين به النازحين من سوريا.

وقال على حسن خليل فى تصريحات صحفية اليوم، إنه وجه خطابا إلى المدير العام للأمن العام فى لبنان اللواء عباس إبراهيم "لتأمين مركز لوزارة الصحة اللبنانية على الحدود لتطعيم الأطفال القادمين من سوريا".

واعتبر خليل أن "هناك قوى سياسية لبنانية راهنت على تغييرات فى سوريا وعلى هذا الأساس أخّرت تشكيل الحكومة"، لافتا إلى أن الأمور فى سوريا متجهة إلى تسوية، كما أن هناك اتفاقا أمريكيا - إيرانيا يتم العمل عليه.

وأكد أنه ما تزال هناك فرصة كبيرة للتحضير للانتخابات الرئاسية فى لبنان، قائلا "لسنا فى هذه اللحظة مع التمديد"، معتبرا "أنه يجب أن يبقى هناك إجماع على هذا الموقع".

وقال "إننا سنكون بمواجهة أى حديث لعرقلة مسار استخراج النفط فى لبنان"، مضيفا "كنا حريصين على إتمام كل المراسيم التى الخاصة بالنفط، ونحن بنفس التوجه مع وزير الطاقة جبران باسيل حول الإجراءات التى اتخذها إلى ما وصلنا إليه".

وأشار إلى أن "البلوكات (المناطق) رقم 8 و9 و10 على الحدود مع إسرائيل، وقلنا يجب تلزيمها (منح امتيازاتها )، لأن هناك إمكانية أن تسحب إسرائيل جزءا من الغاز اللبنانى" معتبرا أن منح امتيازات هذه المناطق (لشركات عالمية) سيحافظ على حق لبنان فى المكان".