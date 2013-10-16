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50 تشكيلا مسلحا بسوريا يعلن إطارا جديدا لقوى المعارضة فى الجنوب

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50 تشكيلا مسلحا بسوريا يعلن إطارا جديدا لقوى المعارضة فى الجنوب 50 تشكيلا مسلحا بسوريا يعلن إطارا جديدا لقوى المعارضة فى الجنوب

أعلن خمسون تشكيلا مسلحا تابعا لقوات المعارضة فى جنوب سورية أمس الثلاثاء توحدهم فى إطار عسكرى جديد تحت اسم "مجلس قيادة الثورة للمنطقة الجنوبية".

وقال بيان صادر عن هذه التشكيلات، تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، إن تشكيل هذا المجلس يأتى "نظرا لفشل الهيئات السياسية التى ادعت تمثيل المعارضة وقوى الثورة فى تحقيق أهداف ثورتنا المباركة بإسقاط نظام القتل والإجرام".

وأضاف البيان أن من أسباب تشكيل المجلس فشل الهيئات السياسية فى "تحقيق الحياة الكريمة للشعب السورى العظيم الذى تعرض لعمليات الإبادة والتهجير والحصار والتجويع وتخلى عنه المجتمع الدولى وتركه وحيدا يواجه أعتى الأنظمة الاستبدادية المدعومة من نظامى طهران وموسكو".

وأعلنت التشكيلات المنضوية فى هذا المجلس سحب الاعتراف من "أى هيئة سياسية موجودة تدعى تمثيلنا وفى مقدمتها الائتلاف (الوطنى السورى المعارض) وقيادته التى فرطت بثوابت الوطن والثورة".

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