مليار جنيه من بنك ألمانى لعلاج أثار مشروع قناطر أسيوط البيئية

أكد المهندس محمد فوزى حبيش رئيس قطاع الخزانات بوزارة الرى أن الوزارة نفذت العديد من الأعمال البيئية بأسيوط الهامة لضمان نجاح المشروع بمنحة قدرها مليار جنيه من بنك التعمير الألمانى، بإنشاء شبكة رصد للمناسيب أمام وخلف القناطر وكذلك تنفيذ أعمال حماية للنيل فى قاع وجانب البر الأيمن للنيل وتعميقه 4 أمتار على الرغم من أنه يسمح بمرور 70% من حجم المياه المنطلقة من السد العالى لكن تم تنفيذ هذه الأعمال لضمان عدم ارتفاع المناسيب بعد تحويل كافة التصرفات المائية إليه كمجرى بديل للنيل.

وأضاف رئيس القطاع أنه يتم رفع تقرير أسبوعى عن حجم الأعمال التى تنفذ بالمشروع إلى وزير الرى كما يتم حالياً التنسيق مع هيئة الثروة السمكية فيما يتعلق باستكمال التعويضات للصيادين المضارين من تنفيذ المشروع خاصة وأن هناك مجموعة جديدة من الصيادين يتم حالياً بحث حالتهم مع الهيئة لافتاً إلى أنه تم صرف الدفعة الثالثة من التعويضات للصيادين أصحاب الكشوف القديمة.

من جانبه أشار الدكتور أحمد عبد الصبور مدير عام الدراسات البيئية بالمشروع إلى ان هناك متابعة دقيقة لتنفيذ المشروعات الخاصة بتقليل الأثار البيئية للمشروع سواء من حيث نوعية المياه وحجم الثروة السمكية وكذلك أثار نزح المياه الجوفية بموقع المشروع على منسوب المياه الجوفية بالمحافظة بالكامل وكذلك تأثير أعمال الإنشاء والحفر التى تتم حالياً على نوعية المياه، وأيضاً معدل سريان المياه الطبيعى حيث إن القناطر القديمة مسئولة عن توفير المياه بالاستخدامات المختلفة منها 1.6 مليون فدان بستة محافظات.