أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مليار جنيه من بنك ألمانى لعلاج أثار مشروع قناطر أسيوط البيئية

Google+ Print
مليار جنيه من بنك ألمانى لعلاج أثار مشروع قناطر أسيوط البيئية مليار جنيه من بنك ألمانى لعلاج أثار مشروع قناطر أسيوط البيئية

أكد المهندس محمد فوزى حبيش رئيس قطاع الخزانات بوزارة الرى أن الوزارة نفذت العديد من الأعمال البيئية بأسيوط الهامة لضمان نجاح المشروع بمنحة قدرها مليار جنيه من بنك التعمير الألمانى، بإنشاء رصد للمناسيب أمام وخلف القناطر وكذلك تنفيذ أعمال حماية للنيل فى قاع وجانب البر الأيمن للنيل وتعميقه 4 أمتار على الرغم من أنه يسمح بمرور 70% من حجم المياه المنطلقة من السد العالى لكن تم تنفيذ هذه الأعمال لضمان عدم ارتفاع المناسيب بعد تحويل كافة التصرفات المائية إليه كمجرى بديل للنيل.

وأضاف رئيس القطاع أنه يتم رفع تقرير أسبوعى عن حجم الأعمال التى تنفذ بالمشروع إلى وزير الرى كما يتم حالياً التنسيق مع هيئة الثروة السمكية فيما يتعلق باستكمال التعويضات للصيادين المضارين من تنفيذ المشروع خاصة وأن هناك مجموعة جديدة من الصيادين يتم حالياً بحث حالتهم مع الهيئة لافتاً إلى أنه تم صرف الدفعة الثالثة من التعويضات للصيادين أصحاب الكشوف القديمة.

من جانبه أشار الدكتور أحمد عبد الصبور مدير عام الدراسات البيئية بالمشروع إلى ان هناك متابعة دقيقة لتنفيذ المشروعات الخاصة بتقليل الأثار البيئية للمشروع سواء من حيث نوعية المياه وحجم الثروة السمكية وكذلك أثار نزح المياه الجوفية بموقع المشروع على منسوب المياه الجوفية بالمحافظة بالكامل وكذلك تأثير أعمال الإنشاء والحفر التى تتم حالياً على نوعية المياه، وأيضاً معدل سريان المياه الطبيعى حيث إن القناطر القديمة مسئولة عن توفير المياه بالاستخدامات المختلفة منها 1.6 مليون فدان بستة محافظات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه