بالصور..مساكن أوقاف كفر الشيخ مياه صرف وسرقات وظلام

اتسمت مساكن الأوقاف بغرب مدينة كفر الشيخ المجاورة للمنطقة الصناعية بظلام دامس ليلاً، وسرقات واقتحام للشقق ومياه صرف فى الشوارع الخلفية للمساكن وسط غفلة من أوقاف كفر الشيخ ومجلس المدينة حى غرب والمحافظة.

وقابلت اليوم السابع رئيس مجلس مركز ومدينة كفر الشيخ، وأكد أن الأمور مستتبة والشوارع نظيفة وطلب منا زيارة الوحدات السكنية الخاصة بالأوقاف وتوجهنا بالفعل، ووجدنا أن الشوارع الأمامية نظيفة ولكن الشوارع الخليفة بين الوحدات السكنية بها مياه الصرف راكدة تبعث منها رائحة سيئة، وهناك عدد من الشقق تم اقتحامها من قبل بلطجية وخصصت الأوقاف دورين فى كل عمارة كوحدات سكنية للعاملين بها من إنشائها فى 2011م، وتم تسكن لعدم حاجة العاملين.

وقالت أم أحمد "ربة منزل ": خدعونا عندما تسلمنا هذه المساكن فأنا من بين المئات الذين تقدموا للحصول على وحدات سكنية "الأولى بالرعاية" المجانية ضمن المشروع القومى للإسكان وفوجئت أن المهندس أحمد زكى عابدين محافظ كفر الشيخ، حولنا على الأوقاف نظام الإيجار، ووجدنا تعنت الأوقاف بعدم تسليمنا لعقود الشقق وفوجئنا بزيادة الإيجار بنسبة 5% ولم يكن ذلك ضمن الاتفاق بيننا وبين الأوقاف.

وتابعت: من أين لنا بإيجار شهرى 180جنيها؟ ومنا من يدفع 200 جنيه فى وحدات سكنية أخرى تابعة للأوقاف، ولا يجد ما يوفره لأبنائه لإطعامهم والإنفاق عليهم.

وقال محمد سعد "ممرض" إن الأوقاف خدعتنا أولاً لأن مساحة الشقق ليست واحدة فمنها 60 مترا ومنها 35 مترا فقط، وإيجارها ما بين 180 جنيها لـ200 جنيه وزيادة 5% كل خمس سنوات.

وأشار أن الحاصلين على تلك الشقق كانوا من المفترض استلامهم شقق من المشروع القومى للإسكان بعد دفع 5 آلاف جنيه، وتمليكها بعد سداد 35 ألف جنيه أخرى، ولكن المسئولين فى المحافظة حولونا من المشروع القومى للوحدات السكنية للأوقاف، وبرغم أننا ارتضينا بما نحن فيه إلا أن الأوقاف ترفض منحنا العقود مما جعل عدد كبير من الأهالى يرفضون تسديد الإيجارات منذ أكثر من عام.

وأضافت هدى محمد سعد "عاملة " إن رئيس هيئة الأوقاف كان متواجدا بالمحافظة منذ 15 يوما، ووعدنا بحل مشكلتنا ولكن للأسف لم يفعل شيئا مشيرا أن الأهالى يهددون بالتظاهر والاعتصام بمكتب مدير أوقاف كفر الشيخ لحين تسلمنا العقود وإلغاء بند زيادة الإيجار السنوى.