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بالصور.. حزب الدستور ينهى احتفاله بعيد الأضحى فى يومه الأول

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أقام حزب الدستور بكفر الشيخ كرنفالا احتفاليًّا بعيد الأضحى المبارك فى شارعى نبوى المهندس والخليفة المأمون بمدينة كفر الشيخ.

وتوافد العشرات من الأطفال على أعضاء حزب الدستور لتلوين وجوههم بعلم باستخدام الفرشاة والألوان المائية، ووزع أعضاء الحزب البالونات على الأطفال وعلقوا "بانر" ضخما للحزب للاحتفال بالعيد واستخدام الأعلام الضخمة للتعريف بالحزب.

وردد أهالى كفر الشيخ الذين حرصوا على حضور فعالية احتفال الحزب بالعيد الأضحى أغانى العيد والأغانى الوطنية والثورية.

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