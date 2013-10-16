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بالصور.. اختتام قافلة الكشف المبكر عن فيرس "c" بقرية بكفر الشيخ

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اختتمت مساء أمس الثلاثاء أعمال القافلة الطبية للكشف المبكر لفيروس" c" والتى بدأت أعمالها الأربعاء الماضى بقرية شابة - مركز دسوق تحت رعاية محافظ كفر الشيخ الذى أمد القافلة بالدعم المادى والعينى، وقدم كافة التسهيلات الممكنة لإنجاز أعمالها فى اكتشاف المرض المبكر لفيروسc"" وأمراض الكبد وإجراء المسح الشامل بالتحاليل والأشعة التليفزيونية للفئات العمرية من 20 إلى 40 سنة.

وأكدت الدكتورة لميس المعداوى وكيل وزارة الصحة أن اللجنة وقعت الكشف الطبى على 1085 حالة وإجراء الفحص المعملى لعدد 918 حالة، ومنها إيجابى 180 حالة وتم صرف العلاج اللازم للمترددين بالمجان وأجرى سنار لـ130 (فحص أشعة) وإحالة 15 حالة للتأمين الصحى بكفر الشيخ.

وأشارت وكيلة وزارة الصحة إلى أن القافلة عقدت ندوات تثقيفية وصحية للحد من انتشار المرض حضرها 707 من أهالى القرية.

وقالت إن أهالى القرية تبرعوا بـ30 قربة دم وأجرى استبيان للحصول على آراء المترددين على القافلة لـ230 حول مستوى الخدمة المقدمة
> وأضافت أن القافلة استصدرت قرارات علاج على نفقة الدولة لـ177 لمرضى غير مؤمن عليهم، وجار استصدار قرارات أخرى لنفس الحالات.

وأشارت أن اللجنة ضمنت أساتذة متخصصين تحت إشراف الدكتور سعيد فرج مدير عام الطب العلاجى بمديرية الصحة بكفر الشيخ والدكتور أشرف الحايس منسق عام القافلة.

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