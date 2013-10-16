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عدم انتظام نوم الأطفال يحد من تطور المخ ويعرضهم لمشاكل سلوكية

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عدم انتظام نوم الأطفال يحد من تطور المخ ويعرضهم لمشاكل سلوكية عدم انتظام نوم الأطفال يحد من تطور المخ ويعرضهم لمشاكل سلوكية

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من الجامعة اللندنية فى المملكة المتحدة عن معلومات خطيرة، بشأن عدم انتظام مواعيد النوم، وتأثير ذلك على الأطفال، والأضرار الصحية التى قد تلحق بهم جراء ذلك.

وأشار الباحثون أن أوقات النوم غير المنتظمة وعدم الذهاب إلى السرير فى أوقات ثابتة يوميًا يضر بالساعة البيولوجية الخاصة بالأطفال، وتسبب شعور الحرمان من النوم وعدم الحصول على القدر الكافى منه، وهو ما يكون له بالغ الأثر عليهم، ويؤخر تطور أمخاخهم، ويحد من القدرة على التحكم فى تصرفاتهم، وتنشأ بعض الاضطرابات السلوكية مثل النشاط المفرط أو خلل فى التواصل مع الآخرين، بالإضافة إلى بعض المشاكل العاطفية.

وشملت الدراسة أكثر من 10000 طفل فى المملكة المتحدة، تبلغ أعمارهم 3 أو 5 أو 7 سنوات.

جاءت هذه النتائج بالمجلة العلمية "Pediatrics"، وذلك على الموقع الإلكترونى الخاص بها فى الرابع عشر من شهر أكتوبر الجارى.

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