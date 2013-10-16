بخطوات بسيطة تخلصى من جفاف البشرة فى الشتاء

بمجىء فصل الشتاء تبدأ مشاكل البشرة، حيث تعانى أغلب السيدات من الجفاف فى نتيجة تأثيرات الجو، مما يؤدى إلى جفافها ونقص السوائل والزيوت منها.

ينصح أيمن محمد، أخصائى الأمراض الجلدية، المرأة بضرورة الاهتمام ببشرتها جيدا فى فصل الشتاء، ومحاولة إمداد الجسم بالمزيد من السوائل حتى تستعيد البشرة رونقها ومظهرها النضر.

كما ينصح "أيمن": رطبى بشرتك بالزيوت المرطبة ليلا كزيت الزيتون وزيت اللوز وزيت جنين القمح أو الفازلين الطبى حتى الصباح مع الحرص على أن تضع طبقة خفيفة منها على وجهك ورقبتك وشفتيك وكوعيك.

ويضيف "أيمن": اغسلى وجهك بالمياه الدافئة صباحا ثم بالمياه الباردة حتى لا تظهر على البشرة قشرة خارجية أو جفاف ملحوظ وحتى تنغلق المسام ولا تخترقها الأتربة، واشربى كميات كبيرة من المياه على مدار اليوم حتى ترطبى الجسم بالكامل.

وينصح أخصائى الجلدية بالماسكات الطبيعية لترطيب البشرة بالعسل والزبادى، والماسكات التى تحتوى على الزيوت الطبيعية كى يصل للبشرة أكبر قدر من الترطيب والتخلص من الجفاف.

ويجب تناول الفاكهة بأنواعها بكميات كبيرة مع الحرص على شرب العصائر الطبيعية بأنواعها على مدار اليوم حتى لا تتعرض البشرة للجفاف وتمدها بالفيتامينات والعناصر المرطبة للبشرة.