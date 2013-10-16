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مخرجان لفيلم Angry Birds

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مخرجان لفيلم Angry Birds مخرجان لفيلم Angry Birds

أكدت شركة Rovio Entertainment أنها إختارت المخرجين Clay Kaytis و Fergal Reilly لإخراج الفيلم السينمائي الكرتوني المقتبس عن اللعبة الشهيرة Angry Birds. يذكر أن Clay Kaytis يعمل منذ 19 عاماً لصالح شركة Disney وعمل على عدّة أفلام كرتونية أذكر منها : Pocahontas و Wreck-It Ralph والفيلم الكرتوني المنتظر Frozen. أما Fergal Reilly فعمل على عدّة أفلام كرتونية أيضاً أذكر منها : Open Season و Cloudy with a Chance of Meatballs و Hotel Transylvania. أما تاريخ إطلاق فيلم Angry Birds في الصالات العالمية فقد حدّد في الأول من يوليو 2016.

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سيدتي