Nicole Kidman في The Silent Wife

كشفت الممثلة Nicole Kidman إنها ستنتج وتؤدي دور البطولة في فيلم عنوانه The Silent Wife مقتبس عن رواية تحمل نفس العنوان للكاتب A.S.A. Harrison صدرت في 25 يونيو الماضي. تدور قصة الفيلم حول الثنائي Todd و Jodi المتزوّج منذ 20 عاماً حيث تتحوّل Jodi الى قاتلة عندما تعلم أن Todd يخونها. يذكر أن الممثلة Nicole Kidman سنراها في الأشهر المقبلة في خمسة أفلام هي: The Railway Man و Anchorman 2: The Legend Continues و Grace of Monaco و Before I Go to Sleep و Paddington.