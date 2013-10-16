الجمعية الأمريكية للقلب توصى الأطباء بتقييم النشاط البدنى للمرضى

أوصت الجمعية الأمريكية للقلب، الأطباء ومتخصصى الرعاية الصحية بتضمين تقييم النشاط البدنى للمرضى ضمن التشخيصات التقليدية المتبعة خلال الكشف على مرضاهم، مثل قياس الضغط الدموى ومتابعة العديد من عوامل الخطورة الأخرى المتعلقة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتابعت أن المرضى يجب أن يقوموا بملء بعض الاستبيانات أثناء عملية الكشف، بحيث تشمل أنواع التمارين الرياضية ومعدلها والمدة الإجمالية لها ومدى شدتها، وسواء كان المريض يقوم بتأديتها داخل العمل أو المنزل أو بالخارج خلال أوقات الفراغ.

وأكدت الجمعية الأمريكية للقلب ضرورة أن يقوم الأطباء بنصح المرضى بأهمية ممارسة التمارين الرياضية والأنشطة البدنية خلال يومهم، نظرًا لفوائدها الصحية على الإنسان، بينما لا تختلف الأضرار الصحية الناجمة عن تركها كثير عن مخاطر التدخين، مضيفة بضرورة أن يقوم المرضى بممارسة التمارين الرياضية متوسطة الشدة 30 دقيقة يوميًا، ولمدة خمسة أيام بالأسبوع.

وجاءت هذه النتائج فى المجلة العلمية "Circulation"، التى تصدرها الجمعية الأمريكية للقلب، وذلك فى الرابع عشر من شهر أكتوبر الجاري.