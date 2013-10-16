دراسة جديدة لتطوير لقاح ضد الملاريا وخفض عدد الوفيات إلى النصف

عرض مؤتمر طبى بمدينة "ديربان" بجنوب أفريقيا، أحدث نتائج دراسة بهدف تطوير لقاح ضد مرض الملاريا وخفض عدد وفيات الأطفال إلى النصف، وشاركت فى المؤتمر مراكز أبحاث طبية من سبع دول أفريقية.

ذكر موقع "Deutsche Welle"، أن هذه التجربة الميدانية تعد الأكبر من نوعها حتى الآن للبحث عن لقاح ضد الملاريا يتعاون 11 مركزًا من مراكز البحوث الطبية من "الغابون، موزمبيق، تنزانيا، غانا، كينيا، مالاوى وبوركينافاسو" من أجل تحقيق هدف مشترك، وهو تطوير لقاح يسمى "آر تى إس إس "RTSS ويريد الباحثون من خلاله الحد من وفيات الأطفال بمستوى النصف، ولذلك فهم يقومون منذ عام 2009 بالمرحلة النهائية فى التجربة السريرية لاختبار هذا العقار، الذى قاموا بتلقيحه لحوالى 16 ألف طفل منذ ذلك الحين.

وأشار إلى أنه يصل هذا الدواء الواقى أكبر مستويات الفعالية عند تلقيح الأطفال الرضع والذين تتراوح أعمارهم بين 5 و17 شهرًا، أما مستوى تأثيره على الأطفال الرضع البالغة أعمارهم بين 6 أسابيع و12 أسبوعًا فيبلغ 30%.

وبعد نهاية هذه الدراسة البحثية ستقوم منظمة الصحة العالمية WHO بتقديم توصيات باعتماد هذا العلاج كلقاح ضد الملاريا وبعد ذلك سيدخل اللقاح فى إجراءات السماح به واعتماده فى كل بلد على حدة، ويأمل الباحثون فى أن يتم عرضه فى الأسواق بكميات تجارية اعتبارًا من مطلع عام 2015.