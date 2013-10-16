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جهاز تنظيم ضربات القلب يساعد على علاج ارتفاع ضغط الدم

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جهاز تنظيم ضربات القلب يساعد على علاج ارتفاع ضغط الدم جهاز تنظيم ضربات القلب يساعد على علاج ارتفاع ضغط الدم

من المعروف أن ارتفاع الضغط بالأوعية الدموية يسبب أمراضًا كالسكتة القلبية والفشل الكلوى، ما يجعل تركيب جهاز تنظيم ضربات القلب ضرورة لا مفر منها، خاصة لأولئك الذين لم تنجح الأدوية فى تنظيم ضغطهم.

يتألف جهاز منظم ضربات القلب من جزأين أساسيين وهما: مولد للتنبيه، وهو عبارة عن علبة معدنية صغيرة الحجم بداخلها بطارية التشغيل بالإضافة إلى العديد من الدوائر الكهربائية التى تعمل على مراقبة تعداد ضربات القلب وكذلك قوة التنبيه الكهربائى الموجه للقلب.

أما الجزء الآخر فذكر موقع "Deutsche Welle" أنه عبارة عن سلك كهربائى مرن يصل بين منظم القلب والبطين الأيمن ويقوم بنقل التنبيهات الكهربائية من وإلى القلب.

وأوضح أن الارتفاع الشديد فى ضغط الدم هو المسئول عن 13% من حالات الوفاة، إذ يضر الضغط العالى بالشرايين والأوعية الدموية ويتسبب فى الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية والفشل الكلوي.

وأشار إلى أن تأثير المنظم يبدأ أثناء إجراء العمليات الجراحية، فأحيانًا يحتاج إلى البحث كثيرًا حتى نجد المكان المناسب لزرع الجهاز وما أن نجده نشعر بانخفاض فى ضغط الدم.

ورغم أهمية منظم ضربات القلب فى علاج الضغط المرتفع خاصة بالنسبة لأولئك الذين لم تساعدهم الأدوية على الشفاء، إلا أن اللجوء لزراعة المنظم يكون كحل أخير.

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