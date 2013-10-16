"المركزى للمحاسبات" يوصى "الشرقية للدخان" بتسجيل أراض وعقارات بقرابة 15 مليون جنيه

تحفظ الجهاز المركزى للمحاسبات على أداء الشركة الشرقية للدخان التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، لعدم الانتهاء من إجراءات تسجيل أرض مدينة برج العرب بمساحة 73684 مترا مربعا، والبالغ تكلفتها نحو 11.142 مليون جنيه، وكذلك أرض الشركة بقرية الشروق بالساحل الشمالى بمساحة 2297.63 متر مربع، والبالغ تكلفتها نحو 951 ألف جنيه، ومقام عليها 6 فيلات وعمارتان والبالغ تكلفتهم نحو 2.418 مليون جنيه قامت الشركة برفع دعاوى قضائية بشأنهم ومازالت متداولة.

وأوصى الجهاز بسرعة الانتهاء من تسجيل الأراضى حفاظاً على حق الشركة.

كما تحفظ على استمرارية النزاع القائم بين الشركة ومحافظتى القاهرة والجيزة بشأن الأراضى المنزوع ملكيتها "ضوائع التنظيم" بمساحة 16075 مترا مربعا، حيث تم رفع دعاوى قضائية مدنى كلى أرقام 9869 لسنة 1994، 17398 لسنة 2011، 3650 لسنة 2000 والأولى محجوزة للحكم لجلسة 4/8/2013، ولم يوافى الجهاز بنتيجة الحكم حتى تاريخ انتهاء السنة المالية الأخيرة، والثانية جلسة 20/6/2013 وصدر فيها حكم ضد الشركة واستؤنف من قبل الشركة برقم 9602 لسنة 130 ق أمام محكمة استئناف القاهرة ومحدد لها جلسة 11/9/2013 والثالثة صدر حكم بجلسة 15/5/2012 بعدم القبول لعدم عرض النزاع على لجنة فض المنازعات، وقامت الشركة بالطعن عليه بالاستئناف رقم 5935 لسنة 129 ق وحجزت للحكم فى 28/7/2013 وتم الحكم فيها بالإلغاء وإعادته لمحكمة أول درجة.

وأوصى الجهاز بمتابعة الإجراءات القانونية حفاظاً على حقوق الشركة.

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