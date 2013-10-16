السعودية: حج هذا العام تميز بقلة المفترشين

قالت وزارة الداخلية السعودية إن موسم الحج لهذا العام تميّز بقلة المفترشين.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، اللواء منصور التركي، في تصريحات صحفية، الثلاثاء: «ما يميز هذا الموسم قلة المفترشين، ما أسهم في الاستفادة من الطاقة الاستيعابية الكاملة لشبكة الطرق وللممرات المخصصة للمشاة».

وشدد على تميّز نتائج نقل الحجاج في هذا الموسم خلال الـ24 ساعة الماضية، إذ صعد أكثر من مليون ونصف المليون حاج لمشعر عرفات، وإعادة نقلهم مرة أخرى في النفرة إلى مزدلفة، ومن ثم دخولهم صباح الثلاثاء إلى مشعر منى، وقيامهم برمي جمرة العقبة، وأداء طواف الإفاضة في المسجد الحرام، في جو تسوده الراحة والطمأنينة.

وأوضح أنه خلال رحلة نقل الحجيج نُقل ما يقارب 40% من الحجاج بنظام النقل بالرحلات الترددية، وحوالي 25% منهم بالقطار، فيما فضل نحو 35% المشي بالأقدام، أو استخدام الرحلات التقليدية «بنظام الرد أو الردين» عبر السيارات الخاصة ذات الطاقة الاستيعابية 25 راكباً أو الحافلات.

من جهة أخرى كشفت مصلحة الإحصاءات السعودية عن الأرقام النهائية لحجاج هذا العام، والذي بلغ مليوناً و980 ألفاً و249 حاجاً.

وقالت المصلحة في بيان لها، الثلاثاء، إن مليوناً و379 ألفاً و531 حاجاً قدموا من خارج السعودية، بينما 600 ألف و718 حاجاً قدموا من داخل المملكة.

وأكدت أن الحجاج الذين قدموا من داخل المملكة أغلبيتهم من الوافدين، وأشارت إلى أن نسبة انخفاض أعداد الحجاج عن العام الماضي بنسبة 37.4%.

وقال الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، نائب رئيس لجنة الحج العليا، رئيس لجنة الحج المركزية، إن «ما تحقق على صعيد الأرض في المشاعر المقدسة حتى اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك هو نقلة نوعية وتنظيمية»، بحسب وكالة الأنباء السعودية.