وزير الداخلية: الجهات الأمنية ستطبق الأنظمة في جميع المناطق فور انتهاء مهلة تصحيح أوضاع مخالفي الإقامة

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا امس اجتماعاً لقادة القطاعات الأمنية المشاركة في حج هذا العام. وتم خلال الاجتماع متابعة تنفيذ خطط أمن الحج والاطمئنان على حسن سير العمل في كافة المشاعر المقدسة. كما تم بحث استعدادات القطاعات الأمنية لمباشرة تطبيق الأنظمة فور انتهاء مهلة تصحيح أوضاع المخالفين من المقيمين بصفة غير نظامية وذلك مع مطلع العام الهجري الجديد بإذن الله تعالى. وقد أعرب سمو وزير الداخلية عن ارتياحه لاستجابة المواطنين والمقيمين للمهلة التصحيحية التي تفضل بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود "حفظه الله" وأسفرت عن تصحيح أوضاع اعداد من المقيمين. وأكد سموه أن الجهات الأمنية ستباشر تطبيق الأنظمة في جميع مناطق المملكة فور انتهاء المهلة، سائلا الله للجميع التوفيق.