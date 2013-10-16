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أمير الرياض ونائبه يستقبلان المنهئين في قصر الحكم

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أمير الرياض ونائبه يستقبلان المنهئين في قصر الحكم أمير الرياض ونائبه يستقبلان المنهئين في قصر الحكم

    أدى جموع المصلين في مدينة الرياض صلاة عيد الأضحى المبارك يتقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

وأم المصلين الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي استهل خطبته بالحمد والثناء لله عز وجل الذي قدر بحكمته شعيرة الحج وجعل الناس تأتي لأدائها من كل بقاع الأرض.

ودعا الله عز وجل أن يعيد هذا اليوم على الأمة الإسلامية وهي تنعم برغد العيش والأمن والاطمئنان واجتماع الكلمة.

وقد أدى الصلاة مع سمو أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير نواف بن محمد بن عبدالله رئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى وصاحب السمو الملكي الأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي اللواء الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب قائد القوات البرية، وعدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء وعدد من المسؤولين وجمع من المواطنين.

كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض بقصر الحكم أمس أصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب الفضيلة العلماء وقادة أفرع القوات المسلحة والحرس الوطني والأمن العام وقوات الأمن الخاصة والدفاع المدني وكبار المسؤولين وجمعا من المواطنين الذين قدموا للسلام على سموهما وتهنئتهما بعيد الأضحى المبارك.

حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف وصاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وكيل وزارة الحرس الوطني لشؤون الأفواج وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فهد بن محمد بن عبدالعزيز وعدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء والفضيلة العلماء وأصحاب المعالي وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين وعدد من مسؤولي الإمارة.

عقب ذلك تناول الجميع طعام الإفطار على مائدة سمو أمير منطقة الرياض.

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