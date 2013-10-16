خادم الحرمين وولي العهد يتبادلان التهاني مع عدد من ملوك وأمراء ورؤساء الدول الإسلامية

جرياً على العادة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله بالتواصل مع إخوانهم قادة الدول الإسلامية فقد بعث خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد رعاهما الله برقيات تهان بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1434ه، إلى ملوك وأمراء ورؤساء الدول الإسلامية بهذه المناسبة المباركة متوجهين إلى المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على شعوب الأمة الإسلامية وهي ترفل بمزيد من الأمن والرخاء والاستقرار، إنه سميع مجيب.

من جهة اخرى تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله برقيات تهان بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1434ه، من عدد من ملوك وأمراء ورؤساء الدول الإسلامية. وقد أجيبوا من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رعاهما الله ببرقيات شكر جوابية مقدرين ما أعربوا عنه من تمنيات طيبة ودعوات صادقة، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بمزيد من العزة والرفعة، إنه سميع مجيب.