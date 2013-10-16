مواكب الحجيج تستقر في منى .. ورمي الجمرات بلا تدافع

المشاعر المقدسة - تركي السويهري وهاني اللحياني وجمعان الكناني تصوير - صالح باهبري

أتم ضيوف الرحمن أمس رمي جمرة العقبة الكبرى بعد نفرتهم من مزدلفة، إذ توافدت جموعهم إلى مشعر منى المبارك منذ الساعات الأولى لصباح أول أيام عيد الأضحى المبارك، بعد أن انتقلوا بيسر وانسيابية من مشعر عرفات وقضوا ليلتهم في مزدلفة، بمتابعة مباشرة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وإشراف ميداني من ولي العهد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله -.

العميد العدواني ل «الرياض»: انسيابية تامة في الطرق المؤدية لمنشأة الجمرات وطوابقها

وأدى ضيوف الرحمن صلاة العيد بالمسجد الحرام أمس، بعد أن أنهوا رمي الجمرة بلا تدافع أو تزاحم يذكر في ظل خطط ميدانية نفذتها الجهات الأمنية بعناية واتقان، ومن ثم واصلوا نسكهم بالحلق ونحر الهدي والاضاحي.

وشهدت حركة الحجيج من مشعر مزدلفة إلى مشعر منى أعلى وأفضل درجات الانسيابية سواء في قطار المشاعر أو الحافلات، بينما انتشر أفراد الأمن عبر هذه الطرقات ليؤدوا واجباتهم وينفذوا الخطط المعدة لهذا الشأن، فتوافدت جموع الحجاج زرافات ووحداناً لقضاء أول أيام التشريق بعد أن قضوا عيدهم أمس بين رمي للجمرات وطواف بالمسجد الحرام وذكر وتهليل وبكاء وابتهال.

وبينما تواصل الجهات الحكومية ذات العلاقات بخدمة ضيوف الرحمن ومؤسسات الطوافة، تقديم خدماتها للحجيج ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وراحة وطمأنينة، أعلن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية نجاح مراحل تفويج الحجاج من مشعر عرفات إلى مزدلفة ثم إلى مشعر منى، التي سيقضون فيها ليلتين من ليالي أيام التشريق للمتعجلين أو ثلاث ليال للمتأخرين.

وأكمل رجال الأمن العام تنفيذ خططهم لمتابعة سير قوافل حجاج بيت الله الحرام بمتابعة مدير الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبد الله القحطاني، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأخرى التي تسهم في الحفاظ على أمن الحجاج ممثلة في وزارة الدفاع والطيران والحرس الوطني وقوات أمن الحج للدفاع المدني وقوات أمن الحج للجوازات وغيرها من القطاعات الأمنية.

وأوضح ل "الرياض" العميد مسعود بن فيصل العدواني مساعد قائد قوات أمن الحج لإدارة وتنظيم المشاة، أن خطط الإدارة تسير حسب ما خطط لها، وأن خطط يوم عيد الأضحى تميزت بالسهولة والانسيابية وخصوصاً في الطرق المؤدية لمنشأة الجمرات، وطوابق المنشأة أثناء الرمي. وقال: "نفذ الخطة وشارك في خدمة الحجاج رجال الأمن المكلفون الذين أدوا المهمة المناطة بهم بكل إتقان وأسهموا في إدارة وتنظيم حركة المشاة وإدارة جموع حشود الحجاج القادمة من مزدلفة لرمي جمرة العقبة، كما أسهم تفهم الحجاج وتعاونهم مع مؤسسات الطوافة وبعثات الحج في جعل شعيرة الرمي سهلة وميسورة، إضافة إلى تعدد طوابق ومستويات منشأة الجمرات وكثرة مداخلها ومخارجها التي أسهمت في جعل الرمي سهلاً وميسوراً مع التركيز على منع الافتراش في جميع الطرق المؤدية لمنشأة الجمرات والساحات المحيطة بها".

واضاف العميد العدواني أن أماكن تجمع الحجاج وأماكن الازدحام ستشهد المزيد من التنظيم، خصوصاً في المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف وطريق المشاة المظلل من بداية مشعر منى وحتى المسجد الحرام، وأنفاق الملك خالد وطريقي الملك عبدالعزيز والملك عبدالله وأنفاق المعيصم والملك فهد، وسيستمر تنفيذ هذه الخطط حتى نهاية أيام التشريق.

وفي السياق نفسه، تواصل أمانة العاصمة المقدسة تنفيذ خطتها لخدمة الحجاج في مشعر منى، التي ينفذها أكثر من 23 ألف موظف وإداري ومراقب صحي لتقديم الخدمات البلدية، وأداء أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشراف على أعمال صحة البيئة ومراقبة الأسواق ومحلات بيع المواد الغذائية والتموينية.

وأوضح أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار أن أعمال النظافة تتم على مدار الساعة وينفذها سبعة آلاف عامل ومشرف لشركة النظافة والشركات العاملة مع الأمانة في مشعر منى، علاوة على متابعة أعمال الذبح في المجازر والمسالخ داخل المشعر ونقل مخلفات رمي الجمرات من حصى عبر آليات لشفط هذه الأحجار والحصوات.

واشار إلى تخصيص أكثر من ألفي كرسي لحلاقة الحجاج بمشعر منى، مع التأكيد على استعمال أدوات الحلاقة التي تستخدم لمرة واحدة. وقال: "إن خطة النظافة تركز على رفع المخلفات أول بأول خاصة في المناطق التي يسهل وصول العمال إليها وأما المناطق التي تشهد ازدحاماً وكثافة بشرية عالية فيوجد بها مخازن أرضية ومكابس لجمع النفايات والتخلص منها بعد نهاية الموسم".

وأضاف أن خطة الأمانة تنفذ من خلال 27 مركزاً للخدمات البلدية في المشاعر المقدسة، تضم موظفين سعوديون أكفاء مؤهلين ومدربين لأداء خدمة الحجاج، جميعهم يدرك شرف هذه الخدمة وعظم المسؤولية.

وينفذ الدفاع المدني جهود مميزة لخدمة ضيوف الرحمن، إذ أوضح الفريق سعد بن عبد الله التويجري مدير عام الدفاع المدني أن خطط الدفاع المدني التي تمثل في تكثيف دوريات الأمن والسلامة والإنقاذ والإطفاء لمخيمات الحجاج ومراقبة محال بيع المواد التموينية ومدى التزامها بشروط السلامة. وقال: "إن فرق الإنقاذ المجهزة والمدربة لأعمال الطوارئ والإنقاذ تتواجد بكثافة وخاصة في منطقة منشأة الجمرات ويتم تقديم كافة الخدمات لضيوف الرحمن ليؤدوا مناسك حجهم بيسر وسهولة".