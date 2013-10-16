انسيابية كبيرة في تفويج الحجاج لمحطات قطار المشاعر أثناء التصعيد والنفرة

أكد مدير عام إدارة تنفيذ المشروعات بالمشاعر المقدسة بالإدارة المركزية للمشروعات التطويرية بوزارة الشؤون البلدية والقروية المهندس سعود بن حمدان الذكري نجاح آلية تفويج حجاج بيت الله الحرام مستخدمي قطار المشاعر في تصعيد الحجيج لعرفة أثناء إفاضتهم إلى مزدلفة ثم نفرتهم إلى مشعر منى لرمي الجمرة الأولى مؤكداً أن عمليات التفويج والنقل باستخدام القطار تمت في مواعيدها تماماً، وفق الجدول الزمني المقرر لها دون حدوث أي مشكلات أو صعوبات أو تسجيل أي مظاهر للزحام أو التكدس في أي محطات تحميل وتنزيل الحجاج في منى وعرفة ومزدلفة ومنشأة الجمرات.

وأشاد المهندس الذكري بتعاون كافة الأجهزة المعنية وفي مقدمتها وزارة الحج والأمن العام والدفاع المدني مع جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية في تنفيذ الآلية الجديدة لتفويج الحجاج لمحطات قطار المشاعر وضبط الحركة في المواقع المحيطة بها.

وعن عدد الحجاج مستخدمي القطار أثناء التصعيد والإفاضة والنفرة أكد المهندس الذكري أنه تم نقل جميع الحجاج من حاملي التذاكر من دول جنوب آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي وحجاج الداخل والحجاج النظاميين والبالغ عددهم وفق خطة تشغيل القطار هذا العام 377 ألف حاج، مؤكداً أن الإدارة المركزية للمشروعات التطويرية - ممثلة في إدارة مشروع تشغيل القطار لم تتلق شكاوى من أي من بعثات الحج أو حملات حجاج الداخل عن تعذر استخدام حجاجها من حاملي التذاكر للقطار.

وتوقع المهندس الذكري مزيداً من السهولة والانسيابية في نقل الحجاج مستخدمي القطار طوال أيام التشريق في ظل محدودية التسرب في عمليات تحميل وتنزيل الحجاج في محطات قطار المشاعر - نتيجة لتكامل الاستعدادات والجهود في عملية التفويج.

وأشار المهندس الذكري إلى إنسانية كبيرة أيضاً في حركة الحجاج عبر منشأة الجمرات طوال الساعات الأولى من صباح يوم العيد وعدم رصد أي مشكلات أثناء رمي الحجاج لأولى الجمرات، مؤكداً نجاح المشاريع الجديدة التي نفذتها الوزارة لربط منطقة الشعيبين والمعيصم والعزيزية بالطابقين الثاني والثالث بالمنشأة في توزيع الحجاج على جميع الطوابق.