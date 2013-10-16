بيريز يدعو لتحقيق حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد للشعبين

دعا الرئيس الإسرائيلى شيمون بيريز إلى تحقيق حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد الذى يمكن أن يضمن للشعبين الإسرائيلى والفلسطينى العيش بأمن وسلام.

جاء ذلك خلال حفل رسمى أقيم فى مقر رؤساء إسرائيل ايذانا ببدء فعاليات ومراسم يوم إحياء ذكرى رئيس الوزراء الراحل إسحاق رابين بمناسبة مرور 18 عاما على اغتياله.

ونقل راديو صوت إسرائيل الليلة عن بيريز قوله، فى هذا الحفل, إنه لن يصدر أبدا عفوا عن قاتل رابين، يذكر أن رابين كان قد قتل فى نوفمبر 1995، فى ختام مؤتمر جماهيرى من أجل السلام فى نفس الساحة التى يتم خلالها كل عام التجمع لإحياء ذكرى رحيله، والتى تحمل اسمه، وفى السابق كانت تسمى ساحة «ملوك إسرائيل».

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