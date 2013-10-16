أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

بيريز يدعو لتحقيق حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد للشعبين

Google+ Print
بيريز يدعو لتحقيق حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد للشعبين بيريز يدعو لتحقيق حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد للشعبين

دعا الرئيس الإسرائيلى شيمون بيريز إلى تحقيق حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد الذى يمكن أن يضمن للشعبين الإسرائيلى والفلسطينى العيش بأمن وسلام.

جاء ذلك خلال حفل رسمى أقيم فى مقر رؤساء إسرائيل ايذانا ببدء فعاليات ومراسم يوم إحياء ذكرى رئيس الوزراء الراحل إسحاق رابين بمناسبة مرور 18 عاما على اغتياله.

ونقل راديو صوت إسرائيل الليلة عن بيريز قوله، فى هذا الحفل, إنه لن يصدر أبدا عفوا عن قاتل رابين، يذكر أن رابين كان قد قتل فى نوفمبر 1995، فى ختام مؤتمر جماهيرى من أجل السلام فى نفس الساحة التى يتم خلالها كل عام التجمع لإحياء ذكرى رحيله، والتى تحمل اسمه، وفى السابق كانت تسمى ساحة «ملوك إسرائيل».
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365