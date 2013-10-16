ممارسة الرياضة تزيد أعداد الحيوانات المنوية للرجال

كشفت دراسة طبية النقاب عن أن ممارسة التمرينات الرياضية تساعد الرجال فى رفع عدد الحيوانات المنوية لديهم، وبالتالى تحسين فرص الزوجين فى الإنجاب.

> وأوضحت الأبحاث أن الرجال الذين يمارسون رياضة رفع الأثقال على وجه الخصوص وعدد من التمارين الرياضة فى الهواء الطلق ترتفع بينهم لأعلى من المتوسط تركيز أعداد الحيوانات المنوية فى السائل المنوى.

> وأشار"اودرى جاسكين" أستاذ أمراض الذكورة بكلية "هارفورد"الأمريكية فى معرض أبحاثه التى أجرها فى هذا الصدد، والتى عرضت فى الاجتماع المشترك للاتحاد الدولى لجمعيات الخصوبة والجمعية الأمريكية للطب التناسلى الذى عقد مؤخرا بالعاصمة الأمريكية "واشنطن ".

> وفى نفس الوقت، وجدت دراستان أن القهوة والكحول لا يؤثران سلبيا على قدرة الرجل على الإنجاب وهو ما يتناقض مع الاعتقاد السائد بأن هذه المواد الغذائية تؤثر سلبا على أعداد وكفاءة الحيوانات المنوية.