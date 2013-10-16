حمدان بن زايد يؤدي صلاة عيد الأضحى في ليوا

أدى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية، صباح أمس، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد قصر المزيرعة في مدينة ليوا بالمنطقة الغربية.

وأدى الصلاة إلى جانب سموه عدد من كبار المسؤولين وأعيان المنطقة الغربية، وجمع من المصلين من المواطنين والمقيمين.

وأمّ المصلين وخطب خطبة العيد فضيلة الشيخ سامر عبدالفتاح قدور، حيث أكد فضل الأضحية وعدّد شروطها، ودعا المسلمين إلى التسامح وصلة الأرحام وأهمية التواصل بين الحكام والرعية .

وقال إن يوم عيد الأضحى المبارك هو من أعظم الايام عند الله تعالى فاشكروا الله عز وجل أن بلغكم هذا اليوم العظيم، وهذا الموسم الكريم، واعلموا أن يومكم هذا يوم مبارك رفع الله قدره وأعلى ذكره وسماه يوم الحج الأكبر وجعله عيداً للمسلمين حجاجاً ومقيمين.

وأوضح فضيلته أن هذه الأيام هي أيام رحمة وتسامح وفرح وسرور، أيام اكل وشرب ويحرم صيام يوم العيد، ومن كان متخاصماً مع قريبه أو صديقه أو جاره فليسامح وليتخلق بخلق الله، فإن الله غفور رحيم.

ودعا الخطيب الله العلي القدير أن يحفظ دولة الإمارات، وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

كما توجه إلى الله تعالى بأن يرحم المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأن يديم على دولة الإمارات الأمن والأمان.

بعد ذلك استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان في قصر المزيرعة في ليوا جموع المهنئين الذين قدموا لسموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة .

وتقبل سموه التهاني من كبار المسؤولين وشيوخ القبائل وأعيان المنطقة الغربية، وضباط القوات المسلحة والشرطة والمواطنين والمقيمين، الذين توافدوا على قصر سموه للإعراب عن خالص مشاعرهم وتهانيهم بهذه المناسبة المباركة، داعين لسموه بموفور الصحة والعافية ولشعب الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بمزيد من التقدم والرقي والازدهار، وأن يعيد الله هذه المناسبة وغيرها من المناسبات الإسلامية على حكومة وشعب الإمارات باليمن والخير والبركات.