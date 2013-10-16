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طحنون بن محمد يصلي العيد في العين

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طحنون بن محمد يصلي العيد في العين طحنون بن محمد يصلي العيد في العين

أدى الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية صباح أمس صلاة عيد الأضحى في مصلى العيد بمنطقة زاخر في مدينة العين. وأدى الصلاة الى جانب سموه، الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان والشيخ زايد بن سيف آل نهيان.

وأم المصلين وخطب خطبة العيد فضيلة الشيخ ناصر سعيد الشبلي حيث أكد فضل الأضحية وعدد شروطها ودعا المسلمين الى التسامح وصلة الارحام. وفي ختام خطبته توجه إلى الله تعالى بأن يرحم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وان يديم على دولة الإمارات الأمن والأمان.

 بعد ذلك استقبل سموه في قصره المواطنين وشيوخ القبائل وضباط الشرطة وأبناء الجاليات العربية والإسلامية في مدينة العين الذين قدموا التهاني والتبريكات لسموه بهذه المناسبة السعيدة. وتقبل التهاني الى جانب سموه، معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان والشيخ حمد بن طحنون آل نهيان والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان.

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