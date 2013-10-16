سعود القاسمي يتقبل تهاني عيد الأضحى المبارك

أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة صباح امس مع جموع المصلين صلاة عيد الأضحى المبارك بمصلى العيد الكبير في منطقة خزام برأس الخيمة.

وأدى الصلاة إلى جانب سموهما، الشيخ عمر بن صقر القاسمي والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الموانئ والجمارك رئيس المنطقة الحرة والشيخ عمر بن عبدالله القاسمي والشيخ صقر بن خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه والشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي وعدد من الشيوخ والمسؤولين وجموع المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.

وأم المصلين فضيلة الشيخ أحمد محمد الشحي مدير عام مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه الذي تناول في خطبته العديد من العبادات والخصائص والسمات التي لا بد أن يتحلى بها الفرد والمجتمع اضافة الى توجيه بعض الدروس والنصائح التي يجب ان يستفيد منها شباب وفتيات الوطن.

وبين في خطبته فضل الأضحية وعدد شروطها وأجرها عند الله مؤكدا ان التكبير شعيرة من شعائر العيد يعظم المسلم فيها ربه سبحانه ويمجده ويعبر فيها عن شكره وفرحته وامتنانه لربه تعالى بما جاد عليه من مغفرة الذنوب وستر العيوب وما أفاض عليه من النعم وما حباه من الفضل والكرم.

ودعا فضيلة الشيخ أحمد الشحي في نهاية الخطبة المولى عز وجل أن يوفق صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات لما فيه الخير والسداد وخدمة الدين والوطن وترحم على روح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيوخ المؤسسين طيب الله ثراهم وأسكنهم فسيح جناته.

استقبال المهنئين

وبعد الصلاة تلقى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة تهاني العيد من الشيوخ وجموع المصلين. فقد استقبل سموه في قصر خزام صباح أمس وبحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك.

فقد تقبل سموه التهاني بهذه المناسبة السعيدة من أصحاب السمو الشيوخ وأعيان ووجهاء البلاد وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية الذين قدموا التهنئة بعيد الاضحى المبارك.

كما تقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة تهاني العيد من ضباط الشرطة بقيادة العميد محمد النوبي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة وضباط مجموعة الحرس المحلي بقيادة العميد الركن عمران سليمان سالم الشميلي قائد مجموعة الحرس المحلي ومن أبناء القبائل وأبناء الجاليات العربية المقيمة.

وعبر الجميع عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة الاسلامية المباركة داعين الله عز وجل أن يعيدها على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بموفور الصحة والعافية والعمر المديد وعلى شعب الإمارات بمزيد من التقدم والرقي والازدهار.

حضر الاستقبالات الشيخ عمر بن صقر القاسمي والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الموانئ والجمارك رئيس المنطقة الحرة والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي وعدد من الشيوخ.