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موقع جزائري يشيد بقرار التلفزيون المصري نقل مباراة فريقه مع غانا وإنهاء احتكار الجزيرة

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موقع جزائري يشيد بقرار التلفزيون المصري نقل مباراة فريقه مع غانا وإنهاء احتكار الجزيرة موقع جزائري يشيد بقرار التلفزيون المصري نقل مباراة فريقه مع غانا وإنهاء احتكار الجزيرة

كتب : أ ش أ الثلاثاء 15-10-2013 22:29

أشاد موقع "الجيرى باتريوتيك" الجزائري الناطق بالفرنسية، بقيام التلفزيون المصري بنقل مباراة منتخبه مع غانا في إطار تصفيات كأس العالم دون الحصول على إذن مسبق من قناة الجزيرة ليحذو بذلك حذو التلفزيون الجزائري، ومن ثم العمل على إنهاء احتكار قناة الجزيرة القطرية لحق بث المباريات.

وجاء في الموقع الإلكتروني، مساء اليوم، أن هذا العمل الجزائري- المصري الشجاع يضع حدا لاحتكار قناة الجزيرة الرياضية التي رهنت عالم كرة القدم لصالحها وباتت تساوم وتفرض مبالغ مالية باهظة، بل وأصبحت عبر حصولها على حقوق بث تصفيات كأس العالم 2014 تتحدث من مركز قوة وتتفاوض حسب الإرادة وتمنح وفق المزاج في بعض الحالات، مؤكدا أن حصول الجزيرة على حقوق البث لا يعطيها الحق في حرمان الملايين من المشاهدين العرب والأفارقة من مباريات منتخباتها في هذه التصفيات بتواطؤ مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والفيفا.

وقال الموقع الجزائري، إن نهج اللجنة الأوليمبية الدولية في مثل هذه الأحوال خير مثال يحتذى به، فهي تتنازل تلقائيا عن حقوق بث الأولمبياد للبلدان الإفريقية التي تأهلت في هذه الألعاب لتمكين شعبها من متابعة لاعبيهم في مختلف الألعاب وهذا يعني أن هناك حلولا، ولكن عندما تكون هناك رغبه في ذلك، كما أن الجانب التجاري لا يبرر كل شيء خاصة عندما يكون هناك ابتزاز لأغراض سياسية، وقد فتح الجزائريون والمصريون السبيل لكسر هذا الاحتكار الذي ألقى بظلاله على لعبة كرة القدم التي تحظى بشعبية كبيرة.

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