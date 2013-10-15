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أبو أنس الليبي يؤكد براءته أمام محكمة في نيويورك

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أبو أنس الليبي يؤكد براءته أمام محكمة في نيويورك أبو أنس الليبي يؤكد براءته أمام محكمة في نيويورك

كتب : أ ف ب الثلاثاء 15-10-2013 20:55

دفع أبو أنس الليبي المشتبه بانتمائه لتنظيم القاعدة، ببراءته اليوم أمام محكمة في نيويورك، من تهم تتعلق بتفجيري السفارتين الأمريكيتين في شرق إفريقيا 1998.

ومثل أبو أنس (49 عاما)، واسمه الحقيقي نزيه عبد الحميد الريغي، أمام المحكمة وهو يرتدي سترة سوداء وسروالا رياضيا رماديا.

وتلا القاضي لويس كابلان لائحة الاتهامات ضد الليبي ليؤكد اسمه وعمره وأنه يفهم الإجراءات، وقرر القاضي عقد الجلسة التالية في 22 أكتوبر.

وكان أبو أنس الليبي، خبير الكمبيوتر، على قائمة مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI للمطلوبين، وأُعلنت مكافأة بقيمة خمسة ملايين دولار لمن يساعد في القبض عليه، لدوره المفترض في التفجيرين.

ويتهم الليبي وهو متزوج وأب لأربعة، بالتآمر على ارتكاب عمليات قتل وخطف وتشويه أمريكيين، والتخطيط لإلحاق الأضرار أو تدمير ممتلكات أمريكية، ومهاجمة مبانٍ دفاعية أمريكية.

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