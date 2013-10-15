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بالفيديو .. لوب بالوتيلي يصعد بإيطاليا إلى المونديال بدون خسارة

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بالفيديو .. لوب بالوتيلي يصعد بإيطاليا إلى المونديال بدون خسارة بالفيديو .. لوب بالوتيلي يصعد بإيطاليا إلى المونديال بدون خسارة

نجح منتخب إيطاليا في إنهاء مشواره في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2014 بدون هزيمة، بالتعادل 2-2 مع أرمينيا في الجولة الأخيرة.

وتأهل الأتزوري إلي المونديال برصيد 22 نقطة، جمعها من الفوز في ست مباريات والتعادل في أربع، بدون خسارة.

تقدم منتخب أرمينيا في الدقيقة الخامسة عن طريق يورا موفسيسيان، وأدرك أليساندرو فلورينزي التعادل في الدقيقة 24 لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وكرر منتخب أرمينيا تقدمه بهدف هنريك مخيتاريان في الدقيقة 70، قبل أن يقتنص ماريو بالوتيلي التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 76.

يُذكر أن الإيطالي حسم التأهل إلى كأس العالم قبل جولتين من نهاية التصفيات.

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فيديو اليوم السابع

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