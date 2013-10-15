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فرنسا تقود ثمانية منتخبات إلى ملحق كأس العالم

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فرنسا تقود ثمانية منتخبات إلى ملحق كأس العالم فرنسا تقود ثمانية منتخبات إلى ملحق كأس العالم

حقق الفرنسي فوزا كبيرا على ضيفه الفنلندي بثلاثية نظيفة، ليضمن تواجده في ملحق تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم.

أحرز ثلاثية فرنسا فرانك رييري ومدافع فنلندا جونا تويفيو وكريم بنزيمة في الدقائق الثامنة و76 و87، ليحتل الديوك وصافة المجموعة التاسعة برصيد 17 نقطة.

وتتأهل المنتخبات أصحاب الصدارة إلى المونديال مباشرة بينما يحصل أفضل ثماني منتخبات جائت في المركز الثاني على فرصة خوض الملحق.

وضمنت منتخبات فرنسا وكرواتيا والسويد ورومانيا وإيسلندا والبرتغال واليونان وأوكرانيا خوض الملحق على حساب منتخب الدنمارك الذي يعد أكثر الوصفاء حصولا على نقاط برصيد 16 نقطة.

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فيديو اليوم السابع

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