السعودية: 15 ألف رجل أمن سعودى يديرون حركة الحشود فى مشعر منى

أعلن مسئول أمنى سعودى، أن حوالى 15 ألف رجل أمن يديرون حركة الحشود فى مشعر منى، القريب من مكة المكرمة، من بين 95 ألف رجل ينتشرون فى الأماكن المقدسة، للمحافظة على أمن الحجاج البالغ عددهم حوالى مليونى حاج.

وقال العميد مسعود العدوانى، مساعد قائد قوات أمن الحج لإدارة تنظيم المشاة بمشعر منى، فى تصريح صحفى "إدارة تنظيم الحشود استقبلت الحجاج من مشعر مزدلفة من بعد منتصف ليلة البارحة، حيث كانت حركة الطرق ميسرة ومهيأة، حتى وصولهم إلى جسر الجمرات. لم يحدث ما يعكر طمأنينة وصفو الحجاج".

وقال العدوانى "إدارة تنظيم المشاة بمشعر منى تتكون من 15 ألف ضابط وفرد وطلبة عسكريين، تم توزيعهم حسب الحاجة لكل خط". وأشار إلى أن إدارة تنظيم المشاة تقدم الخدمات الإنسانية لمحتاجيها من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وأوضح أن الإدارة تشارك حاليًا فريق البصمة العشوائية للحجاج بمشعر منى، ليطبق النظام فى حق المخالف منهم عقب موسم الحج.